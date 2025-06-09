Принять программу «Безопасное поколение» предложили в РК

Закон и Порядок
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Асель Шаяхмет
старший корреспондент отдела информации и права

В Казахстане наблюдается рост правонарушений среди молодежи.

Согласно статистике, на их долю приходится 16,3% всех случаев хулиганства, а уровень бытового насилия достиг 88%. На фоне увеличения числа преступлений и усложнения их характера вопросы общественной безопасности и защиты прав человека становятся всё более актуальными и остаются в центре внимания общества. Эти и другие важные аспекты были рассмотрены в рамках интеллектуальной программы «Азамат». Участники обсудили коренные причины молодежной преступности и предложили эффективные пути её снижения.

Первая сторона отметила, что в центре внимания должны находиться интересы потерпевших, поскольку последствия правонарушений зачастую оказываются необратимыми. Они предложили исключить из судебной практики систему, основанную на примирении между преступником и жертвой, сделав приоритетом защиту прав пострадавших. В качестве примера было приведено резонансное дело об убийстве Дениса Тена в 2018 году: обвиняемый оказался рецидивистом, ранее освобождённым от наказания благодаря акту прощения за предыдущее преступление. Однако это не остановило его, и впоследствии он совершил тяжкое преступление, повлекшее гибель человека.

Вторая сторона подчеркнула необходимость системной борьбы не с последствиями преступлений, а с причинами их возникновения. По их мнению, основными факторами, способствующими правонарушениям среди молодежи, являются недостаточная правовая осведомлённость, слабость институтов социального воспитания, а также ограниченные возможности для содержательного досуга детей и подростков. В качестве решения этих проблем они предложили комплексную программу под названием «Безопасное поколение». В её рамках планируется увеличить количество бесплатных кружков для молодежи, регистрировать молодых людей, не имеющих работу более шести месяцев, и выявлять причины их бездействия. Кроме того, предлагается усилить работу школьных инспекторов и включить в курс правоведения тему уголовной ответственности.

Гость программы и член жюри, депутат Мажилиса Парламента РК, доктор юридических наук Марат Башимов высоко оценил прошедшие дебаты: «Программа мне очень понравилась. Я более тридцати лет профессор, доктор юридических наук, преподавал во многих университетах. Но даже несмотря на то, что участники не являются юристами, они продемонстрировали отличную подготовку по одной из самых сложных тем – криминологии», – отметил он.

Он также поддержал предложение первой стороны и добавил: «В отношении тяжких преступлений, таких как насилие, не может быть никакого примирения. Это предложение первой стороны было озвучено вполне обоснованно. Каким является общество – такой будет и молодёжь. Давайте менять общество. Это не только экономическая, но и социальная, воспитательная, а также государственная проблема – общая задача для всех нас», – подчеркнул депутат.

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