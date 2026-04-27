МВД ликвидировало канал контрабанды скота

24 апреля в Туркестанской области в ходе реализации оперативной информации пресечена попытка незаконного вывоза скота, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

На одном из пунктов пропуска при пересечении государственной границы задержаны несколько грузовых автомобилей с мелким рогатым скотом в количестве около 1 000 голов.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Животные и транспортные средства изъяты

Работа по выявлению и пресечению подобных каналов ведется на постоянной основе и направлена на обеспечение законности и защиту продовольственной безопасности страны.



