В Кызылорде с помощью камер ЦОУ пресекли десятки преступлений

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Правоохранители напомнили, что игнорирование простых правил может иметь серьезные последствия

Фото: пресс-служба МВД

Центр оперативного управления департамента полиции Кызылординской области ведет круглосуточную непрерывную работу по обеспечению общественной безопасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

 С начала года в рамках реализации принципа "Закон и порядок" при координации ЦОУ раскрыто 58 преступлений. На канал "102" поступило около 14 тысяч звонка.

С помощью камер видеонаблюдения ЦОУ пресечено более 30 тысяч правонарушений, из них 25 002 — нарушения правил дорожного движения.

«В целях формирования принципа "нулевой терпимости" инспекторами ЦОУ пресечены факты нарушения общественного порядка: 775 фактов загрязнения общественных мест, 1 104 факта нахождения в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, 545 фактов приставания в общественных местах. К примеру, водитель автомобиля Волга грубо нарушил правила дорожного движения в центре города, а также находился за рулем без пристегнутого ремня безопасности. Кроме того, установлено, что транспортное средство не прошло технический осмотр. В отношении водителя составлены несколько протоколов», — детализировали в правоохраниьтельных органах. 

Также с помощью камер видеонаблюдения задержан 55-летний мужчина, похитивший велосипед из подъезда многоэтажного дома в областном центре. Он был задержан по горячим следам.

В полиции призвали граждан соблюдать требования закона и не нарушать общественный порядок. Соблюдение общественного порядка и правил дорожного движения — обязанность каждого гражданина.

Игнорирование простых правил может иметь серьезные последствия. Общественная безопасность является общей задачей, требующей участия каждого гражданина.

#Кызылорда #преступления #камеры #ЦОУ

Популярное

Все
Помогут цифровые технологии
Возглавили мировой зачет
Визуальный голос общества
В центре внимания – редкоземельные материалы
Для усиления практической направленности проектов ООН
Победный настрой спортсменов
Армейцы проявляют силу духа
Ответственное и осознанное участие
Контуры энергетического будущего
Малая гидроэнергетика: не навредить экологии
Золото завоевала инспектор СОБРа
Внедрять системы раннего оповещения
В шаге от элиты
Когда яблони цветут
Стартовал чемпионат «BabySkills Атырау – 2026»
От гражданской активности – к развитию сельских территорий
Основной закон и экономическая политика государства
Технологии отправляют в прошлое рутинные профессии
ЖКХ: есть конкретные результаты модернизации
Проект по Каспию востребован
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Серебро с золотым отливом
Система управления наукой будет реформирована
Новую дорогу к Волчьему водопаду строят в Актюбинской области
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Новая ТЭЦ в Кызылорде дала первый ток
И станут ровными дороги
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Ожидается строительство еще двух заводов
Правобережные улицы в Астане перекроют из-за дорожных работ
В гостях у Димаша Ахмедовича
«Sarqyrama Fest» собрал тысячи участников в Актюбинской области
Сборная Казахстана победила на мировом первенстве по рапиду
Эксперимент удался: клубнику в Атырау выращивают в промышленных объёмах
Топливные муки земледельцев
Стартовал проект Ondeu
Волонтеры поддержали республиканскую акцию по сохранению культурного наследия
Укрепление координации и взаимодействия
Как «Аладдин» покорил сердца школьников
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

Генпрокурор обсудил с Генсеком ОБСЕ вопросы сотрудничества …
Бежавшего в Грецию бухгалтера экстрадировали в Казахстан
МВД: В автошколах приостановлена подготовка учебных групп и…
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производ…

