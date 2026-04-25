В Кызылорде с помощью камер ЦОУ пресекли десятки преступлений

Правоохранители напомнили, что игнорирование простых правил может иметь серьезные последствия
Центр оперативного управления департамента полиции Кызылординской области ведет круглосуточную непрерывную работу по обеспечению общественной безопасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД
С начала года в рамках реализации принципа "Закон и порядок" при координации ЦОУ раскрыто 58 преступлений. На канал "102" поступило около 14 тысяч звонка.
С помощью камер видеонаблюдения ЦОУ пресечено более 30 тысяч правонарушений, из них 25 002 — нарушения правил дорожного движения.
«В целях формирования принципа "нулевой терпимости" инспекторами ЦОУ пресечены факты нарушения общественного порядка: 775 фактов загрязнения общественных мест, 1 104 факта нахождения в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, 545 фактов приставания в общественных местах. К примеру, водитель автомобиля Волга грубо нарушил правила дорожного движения в центре города, а также находился за рулем без пристегнутого ремня безопасности. Кроме того, установлено, что транспортное средство не прошло технический осмотр. В отношении водителя составлены несколько протоколов», — детализировали в правоохраниьтельных органах.
Также с помощью камер видеонаблюдения задержан 55-летний мужчина, похитивший велосипед из подъезда многоэтажного дома в областном центре. Он был задержан по горячим следам.
В полиции призвали граждан соблюдать требования закона и не нарушать общественный порядок. Соблюдение общественного порядка и правил дорожного движения — обязанность каждого гражданина.
Игнорирование простых правил может иметь серьезные последствия. Общественная безопасность является общей задачей, требующей участия каждого гражданина.