Генпрокурор обсудил с Генсеком ОБСЕ вопросы сотрудничества по обеспечению законности

23 апреля состоялась встреча Генерального прокурора Берика Асылова с Генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, сообщает Kazpravda.kz 

Глава надзорного органа отметил важность укрепления сотрудничества на основе принципов, закрепленных в Астанинской декларации Саммита ОБСЕ 2010 года.

Берик Асылов проинформировал гостя о ключевых направлениях прокуратуры – о деятельности в сфере защиты прав граждан, предпринимателей и сопровождении инвестиционных проектов, проводимой цифровой трансформации надзорной деятельности, противодействия наркопреступности, в том числе создания межгосударственной цифровой платформы для выявления, отслеживания и блокировки финансовых потоков наркобизнеса.

Отдельное внимание уделено взаимодействию и дальнейшему сотрудничеству органов прокуратуры и ОБСЕ в сфере возврата активов государству, в том числе поддержке, оказываемой международной организацией Казахстану вуказанной области.

Обсуждены результаты подготовки и повышения профессиональной квалификации сотрудников с участием ОБСЕ на площадке Академии правоохранительных органов, в том числе модернизации и развития экспертной и методической базы учебного заведения.

Так, только в 2025 году совместно с ОБСЕ проведено 13 научно-образовательных мероприятий по вопросам противодействия кибер-и наркопреступности, торговли людьми, борьбы с коррупцией и отмыванием денежных средств, а также развития взаимодействия государства с институтами гражданского общества и средствами массовой информации.

В рамках проведенной работы свою компетенцию повысили свыше 400 сотрудников прокуратуры, полиции, службы экономических расследований.

В текущем году запланировано еще 12 аналогичных совместных с ОБСЕ образовательных мероприятий, посвященных противодействию транснациональной преступности и совершенствованию правоприменительной практики.

В завершение встречи Генеральный секретарь ОБСЕ отметил достижения органов прокуратуры в вопросах обеспечения верховенства закона и выразил готовность к дальнейшей совместной работе.

