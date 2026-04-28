Воровавшего конфеты и шоколад мужчину задержали в ВКО

Закон и Порядок

Мужчина на протяжении десяти дней обворовывал местный мини-маркет. Его основной добычей стали десятки коробок шоколада, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: Polisia.kz

Пропажу товара заметили не сразу. Администратор магазина обратилась в полицию только после того, как сотрудники просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Оказалось, что неизвестный мужчина почти полторы недели приходил в мини-маркет и тайно опустошал витрину.

Ассортимент вора оказался весьма специфичным. За 10 дней он успел похитить около 80 коробок конфет "Merci", 25 плиток "Казахстанского" шоколада, несколько банок кофе и флаконов шампуня. Общий ущерб магазину составил порядка 300 тысяч тенге.

Сотрудники Ульбинского отдела полиции быстро установили личность любителя сладкого. Им оказался 33-летний мужчина без определенного места жительства. В настоящее время проводится досудебное расследование. Полиция напоминает, что за подобные "бесплатные покупки" предусмотрена уголовная ответственность.

 

#ВКО #вор #конфеты

