Принять верное решение

Я нахожусь на заслуженном отдыхе, но считаю своим долгом также вносить посильный вклад в воспитание настоящих патриотов своей страны. Преподаю политологию и историю Казахстана в инженерно-техническом университете. Считаю, что преподавательским составом нашего вуза принято очень верное решение. На факультативных уроках студенты изучают Стратегию «Казахстан-2050».

Радует, что к этим занятиям они относятся с огромным интересом. И не только вникают в суть намеченных приоритетов, но и умеют анализировать содержание. Уверен, многие рассматривают намеченные цели применительно к развитию своей трудовой карьеры.

Мырзагали МУХАМБЕТОВ, председатель областного совета ветеранов ЗКО, кандидат исторических наук