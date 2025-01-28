Приобрести жилье на льготных условиях сможет молодежь Астаны

В Астане у работающей молодежи, которая сейчас проживает в арендном жилье без права выкупа, появилась возможность принять участие в программе «Елорда жастары», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В рамках этого нововведения отменены возрастные ограничения и требования к специальности для молодежи, проживающей в арендном жилье без права выкупа, из которого наниматели подлежат выселению по истечении срока аренды – 5 лет.

«Теперь для них основным условием является подтверждение платежеспособности через банк. При недостатке дохода можно привлечь созаемщиков. Если основной наниматель из категории работающей молодежи не имеет постоянного дохода (например, находится в декрете или безработный), для оформления займа допускается участие супруга (при наличии)», - сообщили в Центре жилья Астаны.

С 23 января на базе столичного Центра жилья сотрудники АО «Отбасы банк» консультируют и проводят предварительную проверку платежеспособности молодежи, чей договор найма арендного жилья без права выкупа заканчивается в марте 2025 года. Реализация программы для данной категории молодежи и дальнейшее оформление процедур кредитования в рамках программы «Елорда Жастары», будет проводиться в Центре жилья города Астаны и филиалах АО «Отбасы банк» в первой декаде февраля этого года.

Для остальных категорий столичных граждан, в зависимости от их сферы деятельности, требования программы «Елорда Жастары» остаются прежними. В программе будут участвовать молодые работники государственных учреждений и сотрудники частных организаций Астаны.

Программа «Елорда Жастары» предусматривает льготное кредитование молодежи для приобретения жилья по ставке 5% годовых. Сумма займа составляет до 18 млн тенге при условии накопления первоначального взноса в размере 10 % от рыночной стоимости жилья, вне зависимости от срока накопления. Срок кредитования — до 19 лет. Молодежь может приобрести квартиру как на первичном, так и на вторичном рынке.

В текущем году к участию в программе льготного кредитования «Елорда Жастары» будут допущены граждане, срок договоров аренды у которых завершится в 2025 году.