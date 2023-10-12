Каким туроператорам временно запретили работать в Казахстане

Семь незаконопослушных туроператоров временно лишены права на работу в сфере выездного туризма, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК.

Фото: Kazpravda.kz

Комитет индустрии туризма МТС РК совместно с заинтересованными госорганами продолжает приостанавливать или отзывать лицензии туорператоров на основании информации фонда «Туристік Қамқор».

Так, временно отстранены от работы:

- ТОО Hajar.travel,

- ТОО Tanym Group,

- ТОО B&K Travel KZ,

- ТОО ТВВ тур,

- ТОО LS TOUR kz,

- ТОО «Бархатный сезон»,

- ТОО Sultan Hajj Trave.

«Действия лицензий приостановлены сроком на 6 месяцев. При этом, указанный период приостановления будет продлен на новый, в случае, если выявленные нарушения не будут устранены», – отметил вице-министр туризма и спорта РК Ержан Еркинбаев.

Текущий статус и действие той или иной лицензии можно проверить в информационной системе «Государственная база «Е-лицензирование».

С полным государственным электронным реестром разрешений и уведомлений в сфере туризма можно ознакомиться на сайте комитета.

В связи с участившимися случаями жалоб со стороны граждан РК на некачественно оказанные туристские услуги или другие виды нарушений, комитетом усилены меры по восстановлению нарушенных прав в сфере выездного и внутреннего туризма, отметили в ведомстве.