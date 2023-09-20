Приступить к реализации

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Раушан Утеулина

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, будучи с рабочим визитом в Акмолинской области, ознакомился с началом реконструкции Нуринского магистрального водопровода.

фото пресс-службы облакимата

Магистральный водопровод протянулся от села Сабынды Коргалжынского района до села Егиндыколь и дальше до ХПП «Степняк». Напомним, что в связи с постоянными порывами в водных сетях, построенных в 1970 году, поступление живительной влаги в Егиндыкольский район сегодня полностью остановилось. В мае нынешнего года в районе была объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба. Как сообщала пресс-служба акимата области, районными властями совместно с предпринимателями был организован ежедневный подвоз воды в населенные пункты из близлежащих регионов. Водопровод протяженностью 337 км является источником водоснабжения 24 населенных пунктов Егиндыкольского, Коргалжынского и Атбасарского районов.

Министерство экологии и природных ресурсов РК продолжает разработку ПСД на реконструкцию Нуринского группового водопровода. Проект разделен на четыре этапа.

– Наша главная задача – до конца этого года провести реконструкцию магистральных сетей протяженностью 68 километров, идущих от головных сооружений села Сабынды Коргалжынского района до села Егиндыколь, и 16 километров от Егиндыколя до ХПП «Степняк». На следующий год запланирована реализация второго и третьего этапов, включающая замену головных сооружений и очистку труб, – сообщил Нуржан Нуржигитов.

Аким области Марат Ахметжанов добавил, что реализация настоящего проекта находится на особом контроле Главы государства. По словам главы регио­на, стоит задача по стопроцент­ному обеспечению населения качественной питьевой водой до 2025 года. В текущем году в области реализуются 48 проектов по водоснабжению.

Что касается Нуринского водопровода, его реконструкция начата одновременно в двух направлениях силами ТОО «BertysConstruction» и «Кокшетаугидрогеология». На начало реализации проекта выделено 330 млн тенге.

#проект #Акмолинская область #водопровод

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