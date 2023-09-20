Приступить к реализации Свежий выпуск 20 сентября 2023 г. 2:54 170 Раушан Утеулина Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, будучи с рабочим визитом в Акмолинской области, ознакомился с началом реконструкции Нуринского магистрального водопровода. фото пресс-службы облакимата Магистральный водопровод протянулся от села Сабынды Коргалжынского района до села Егиндыколь и дальше до ХПП «Степняк». Напомним, что в связи с постоянными порывами в водных сетях, построенных в 1970 году, поступление живительной влаги в Егиндыкольский район сегодня полностью остановилось. В мае нынешнего года в районе была объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба. Как сообщала пресс-служба акимата области, районными властями совместно с предпринимателями был организован ежедневный подвоз воды в населенные пункты из близлежащих регионов. Водопровод протяженностью 337 км является источником водоснабжения 24 населенных пунктов Егиндыкольского, Коргалжынского и Атбасарского районов. Министерство экологии и природных ресурсов РК продолжает разработку ПСД на реконструкцию Нуринского группового водопровода. Проект разделен на четыре этапа. – Наша главная задача – до конца этого года провести реконструкцию магистральных сетей протяженностью 68 километров, идущих от головных сооружений села Сабынды Коргалжынского района до села Егиндыколь, и 16 километров от Егиндыколя до ХПП «Степняк». На следующий год запланирована реализация второго и третьего этапов, включающая замену головных сооружений и очистку труб, – сообщил Нуржан Нуржигитов. Аким области Марат Ахметжанов добавил, что реализация настоящего проекта находится на особом контроле Главы государства. По словам главы региона, стоит задача по стопроцентному обеспечению населения качественной питьевой водой до 2025 года. В текущем году в области реализуются 48 проектов по водоснабжению. Что касается Нуринского водопровода, его реконструкция начата одновременно в двух направлениях силами ТОО «BertysConstruction» и «Кокшетаугидрогеология». На начало реализации проекта выделено 330 млн тенге. #проект #Акмолинская область #водопровод