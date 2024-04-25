Приток большой воды в Атырау принесет не только беды, но и выгоды

Это полезно лесу, рыбе и не только
Как отмечают специалисты, нынешний большой объем вешних вод принесет пользу для рыбной отрасли и лесного фонда Атырауской области. Как рассказал директор ГУ «Учреждение охраны леса и животного мира» Махамбетского района Алтынбек Амангельдыулы, на сегодня в 12 населенных пунктах района вода стекает в овраги.
– Большая часть воды, поступающей туда, позволяет спасти населенные пункты от половодья. На сегодняшний день никаких нарушений водного баланса, которые бы оказали негативное влияние на лесное хозяйство, нет. Стоит отметить, что количество погибших деревьев в лесном массиве в последнее время увеличилось именно из-за нехватки воды. Поэтому в настоящее время устья всех каналов, относящихся к лесному хозяйству Махамбетского района, открыты. Создаются условия для стока воды в соответствии с нормой. Всего в Атырауской области действуют четыре лесхоза. Они расположены в Атырау, Курмангазинском, Индерском и Махамбетском районах, – сказал Алтынбек Амангельдыулы.
Избыток воды положительно влияет на рыболовство. Об этом заявил директор Атырауского филиала «Научно-исследовательский институт рыбного хозяйства» Ерболат Кадимов. В результате исследований, проведенных НИИ, в период с 2019 по 2022 год уровень воды в городе Атырау был очень низким. Это отрицательно сказалось на воспроизводстве рыбы и в конечном итоге привело к снижению рыбных запасов.
– По сравнению с предыдущими годами, в 2023-м объем поступления воды в реку вырос более чем на 800 кубометров в секунду. Обильное половодье нынешнего года положительно скажется на воспроизводстве рыбы, нересте и, как следствие, на развитии местного рыбного хозяйства, – отметил Ерболат Кадимов.
Специалисты едины в том, что если воды будет много, значит, она заполнит давно пересохшие нерестилища, соответственно, будет больше оплодотворено рыбы, что приведет к увеличению ее популяции.
По информации Армана Жумагазиева, представителя рабочей группы ученых при областном оперативном штабе, если опираться на прежние данные, то большая часть воды поступала в Атыраускую область в середине мая.
– Однако в нынешнем году больший объем воды, поступающей с территории России, раннее начало весеннего паводка изменили ситуацию. Вода, идущая с территории Западно-Казахстанской области вниз по течению, достигает Атырау примерно за шесть-семь дней, – пояснил Арман Жумагазиев.
По данным на 24 апреля, уровень воды в Урале на гидропосту города Атырау достиг отметки в 422 см. Опасный уровень – 550 см.