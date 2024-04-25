Приток большой воды в Атырау принесет не только беды, но и выгоды

Это полезно лесу, рыбе и не только

фото из архива "КП"

Как отмечают специалисты, нынешний большой объем вешних вод принесет пользу для рыбной отрасли и лесного фонда Атырауской области. Как рассказал директор ГУ «Учреждение охраны леса и животного мира» Махамбетского района Алтынбек Амангельдыулы, на сегодня в 12 населенных пунктах района вода стекает в овраги.

– Большая часть воды, поступающей туда, позволяет спасти населенные пунк­ты от половодья. На сегодняшний день никаких нарушений водного баланса, которые бы оказали негативное влияние на лесное хозяйство, нет. Стоит отметить, что количество погибших деревьев в лесном массиве в последнее время увеличилось именно из-за нехватки воды. Поэтому в настоящее время устья всех каналов, относящихся к лесному хозяйству Махамбетского района, открыты. Создаются условия для стока воды в соответствии с нормой. Всего в Атырауской области дейст­вуют четыре лесхоза. Они расположены в Атырау, Курмангазинском, Индерском и Махамбетском районах, – сказал Алтынбек Амангельдыулы.

Избыток воды положительно влияет на рыболовство. Об этом заявил директор Атырауского филиала «Научно-исследовательский институт рыбного хозяйства» Ерболат Кадимов. В результате исследований, проведенных НИИ, в период с 2019 по 2022 год уровень воды в городе Атырау был очень низким. Это отрицательно сказалось на воспроизводстве рыбы и в конечном итоге привело к снижению рыбных запасов.

– По сравнению с предыдущими годами, в 2023-м объем поступления воды в реку вырос более чем на 800 кубометров в секунду. Обильное половодье нынешнего года положительно скажется на воспроизводстве рыбы, нересте и, как следствие, на развитии местного рыбного хозяйства, – отметил Ерболат Кадимов.

Специалисты едины в том, что если воды будет много, значит, она заполнит давно пересохшие нерестилища, соответственно, будет больше оплодотворено рыбы, что приведет к увеличению ее популяции.

По информации Армана Жумагазиева, представителя рабочей группы ученых при областном оперативном штабе, если опираться на прежние данные, то большая часть воды поступала в Атыраускую область в середине мая.

– Однако в нынешнем году больший объем воды, поступающей с территории России, раннее начало весеннего паводка изменили ситуацию. Вода, идущая с территории Западно-Казахстанской области вниз по течению, достигает Атырау примерно за шесть-семь дней, – пояснил Арман Жумагазиев.

По данным на 24 апреля, уровень воды в Урале на гидропосту города Атырау достиг отметки в 422 см. Опасный уровень – 550 см.