Прицеп отсоединился и сбил пешехода насмерть в Семее

Происшествия
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Смертельное ДТП с участием грузовика произошло  в Семее, передает Кazpravda.kz

Фото: hdpic.club

По данным пресс-службы ДП региона, от КамАЗа на ходу отсоединился прицеп и протаранил пешехода, который в этот момент  шел по обочине. 

Трагедия произошла 24 марта, около 16:30, в Семее, по улице Усть-Каменогорская. 

За рулем находился 34-летний водитель. Из-за неисправности грузовой прицеп отсоединился от КамАЗа. 

В результате тяжелая техника наехала на 20-летнего мужчину, который погиб на месте происшествия. 

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК.

В настоящее время назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

#Семей #ДТП

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