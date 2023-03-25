Прицеп отсоединился и сбил пешехода насмерть в Семее

Смертельное ДТП с участием грузовика произошло в Семее, передает Кazpravda.kz .

Фото: hdpic.club

По данным пресс-службы ДП региона, от КамАЗа на ходу отсоединился прицеп и протаранил пешехода, который в этот момент шел по обочине.

Трагедия произошла 24 марта, около 16:30, в Семее, по улице Усть-Каменогорская.

За рулем находился 34-летний водитель. Из-за неисправности грузовой прицеп отсоединился от КамАЗа.

В результате тяжелая техника наехала на 20-летнего мужчину, который погиб на месте происшествия.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК.

В настоящее время назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.