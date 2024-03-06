Притяжение древности

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Любовь Доброта

Повысить привлекательность исторических мест, которыми богат Южный Казахстан, поручила министр культуры и информации Аида Балаева в ходе визита в Туркестанскую область.

фото пресс-службы облакимата

Заместитель акима Туркестанской области Бейсенбай Тажибаев рассказал высокой гостье о работе, проводимой в регионе в сфере развития духовности и культуры. На юге сосредоточено огромное количество памятников истории, археологии, архитектуры и природных достопримечательностей.

Министр посетила мавзолей Арыстан-баба, входящий в состав РГКП «Государственный археологический музей-заповедник «Отырар», и мавзолей Узбекали Жанибекова, ознакомилась с работой туристического визит-центра «Сапар». Аким Отрарского района Сакен Султанханов познакомил Аиду Балаеву с планами по созданию новых туристических маршрутов и инфраструктуры и сообщил, что в прошлом году мавзолей посетили 270 тысяч паломников, визит-центр «Сапар» – 7 тысяч туристов.

В Ордабасинском районе Аида Балаева посетила национально-культурный заповедник «Ордабасы». Это один из объектов, привлекающий многих туристов. Здесь можно проводить различные фестивали, праздники. В прошлом году сюда приехали 20 тыс. человек. Однако сейчас есть ряд сложностей, связанных с логис­тикой. Аким района Азат Оралбаев поделился предложениями по развитию инфраструктуры, реализация которых позволит увеличить турпоток к горе, известной тем, что здесь в 1726 году состоялось собрание – Курултай – народных представителей, биев трех жузов, знаменитых ханов и легендарных полководцев и батыров для создания единого народного ополчения против джунгарских захватчиков.

Министр также посетила мавзолей Ходжи Ахмета Ясауи, где ознакомилась с ходом работ по ремонту здания. Директор государственного историко-культурного музея-заповедника «Азрет Султан» Маулен Садыкбеков рассказал о том, что сейчас в мавзолее продолжаются научные исследования. Летом прошлого года на объекте были установлены датчики измерения воздействия на памятник архитектуры внешней среды и климатических факторов. На реставрацию в 2023 году было выделено 317 млн тенге, работы ведет РГП «Казреставрация».

– После завершения исследовательской работы и обработки данных будут продолжены восстановительные работы, – отметила Аида Балаева. – Мавзолеи Ходжи Ахмета Ясауи и Арыстан-баба и другие исторические объек­ты в основном посещают паломники. Для нас важно сделать упор на научно-исторический туризм в этих местах. Будут разработаны механизмы, которые позволят посетителям получить полную информацию об этих объектах. Например, не все знают, что в пяти минутах от мавзолея Арыстан-баба есть визит-центр и музей «Отрар». В наших планах – сделать эти объекты публичными и популярными. Для этого нужно пополнить фонды и работать с посольствами.

В дни празднования Наурыза возле мавзолея Ясауи откроется­ одноименный музей. Для того чтобы население было в курсе культурно-исторических объек­тов Туркестанской области, очень важно начинать экскурсии с посещения визит-центра. Здесь посетители смогут узнать много интересного о великом мыслителе и религиозном деятеле, а затем уже посетить мавзолей.

В архивах музея представлены экспонаты I–XIX веков, включая монеты, книги, посуду и многие другие раритеты. Все это позволит туристам глубоко погрузиться­ в удивительный мир истории.

#Туркестанская область #туризм #визит #Аида Балаева #исторические места

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