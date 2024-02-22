Притяжение культуры
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Раушан Утеулина, Акмолинская область
В ауле Тайтобе, относящемся территориально к городу Косшы, торжественно открылся сельский клуб. Дом культуры на 200 мест появился в селе впервые за всю историю этого населенного пункта. Поэтому, узнав о радостном событии, жители села и города дома не усидели. Сельчан со значимым событием поздравили член местного совета аксакалов Асылхан Байкенов и аким города Косшы Гайдар Касенов. Они пожелали, чтобы сельский клуб стал центром духовного развития для взрослых и детей.