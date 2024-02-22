Притяжение культуры

В клубе уже заработали вокальный, танцевальный кружки, а также игры на домбре. Здесь же расположилась сельская биб­лиотека, при которой обустроено коворкинг-пространство. Есть в клубе и специальное помещение для будущих выставок и ярмарок мастеров прикладного творчества.

Судя по всему, уже скоро Дом культуры села Тайтобе станет мес­том притяжения для аулчан – от мала до велика. В числе сотрудников нового социального объекта – работники культуры, имеющие звания лауреа­тов республиканских конкурсов, а также выпускники Национальной консерватории им. Курмангазы. Добавим, что для открытия очень нужного селу очага культуры гор­администрация арендовала у местного предпринимателя пустующее здание.