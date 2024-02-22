Притяжение культуры

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Раушан Утеулина, Акмолинская область

В ауле Тайтобе, относящемся территориально к городу Косшы, торжественно открылся сельский клуб. Дом культуры на 200 мест появился в селе впервые за всю историю этого населенного пункта. Поэтому, узнав о радостном событии, жители села и города дома не усидели. Сельчан со значимым событием поздравили член местного совета аксакалов Асылхан Байкенов и аким города Косшы Гайдар Касенов. Они пожелали, чтобы сельский клуб стал центром духовного развития для взрослых и детей.

фото пресс-служба облакимата

В клубе уже заработали вокальный, танцевальный кружки, а также игры на домбре. Здесь же расположилась сельская биб­лиотека, при которой обустроено коворкинг-пространство. Есть в клубе и специальное помещение для будущих выставок и ярмарок мастеров прикладного творчества.

Судя по всему, уже скоро Дом культуры села Тайтобе станет мес­том притяжения для аулчан – от мала до велика. В числе сотрудников нового социального объекта – работники культуры, имеющие звания лауреа­тов республиканских конкурсов, а также выпускники Национальной консерватории им. Курмангазы. Добавим, что для открытия очень нужного селу очага культуры гор­администрация арендовала у местного предпринимателя пустующее здание.

#открытие #аул #дом культуры #Тайтобе

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