Приучат ли тарифы к экономии? Экономика 28 сентября 2024 г. 5:30 14 Елена Ульянкина собственный корреспондент по Карагандинской области Растущая стоимость коммунальных услуг привела к тому, что карагандинцы стали меньше расходовать воду коллаж из архива «КП» Как отмечено в Послании Президента, со следующего года в стране необходимо внедрить принцип «больше потребляешь – больше платишь». И это справедливо, считают карагандинские специалисты в области ресурсосбережения. – Казахстан занимает 11-е место в мире по объему потребляемой воды на душу населения. То есть нас можно назвать транжирами водных ресурсов, – говорит директор по развитию Карагандинского экологического музея Дмитрий Калмыков. – Нам надо срочно браться за ум и экономить воду всеми возможными способами и на бытовом уровне, и на государственном. Самый простой и надежный – повышение тарифов. Они действительно должны бить по карману, если ты расходуешь воды больше разумного предела. Карагандинская область – одна из самых засушливых в республике. Практически половина ее территории – полупустыни. Здесь нет ни крупных рек, ни озер. А воды с земной поверхности испаряется больше, чем выпадает осадков. Этим объясняется существование огромных по площади солончаков. Чтобы дать промышленному региону воду, здесь почти 60 лет назад построили канал Иртыш – Караганда, который сейчас носит имя Каныша Сатпаева. Это уникальное сооружение. На всем его протяжении, а это почти 460 км, построены 28 насосных станций, которые, как по каскаду, «гонят» воду вверх. – Потери воды при транспортировке по каналу огромные, – отмечает эколог Дмитрий Калмыков. – Он проложен по рельефу местности, а значит, вода из него испаряется. Даже если все жители Караганды перейдут на режим жесткой экономии, то потери воды в канале, по моим данным, будут все равно огромными. Поэтому одновременно с воспитанием населения нужно реконструировать старую расточительную систему доставки живительной влаги. Если сделать канал закрытым, то, я думаю, высвободится столько воды, что хватит еще на одну Караганду. Себестоимость воды из канала Иртыш – Караганда высокая. Шутка ли – прокачать ее с помощью электричества по территории двух областей, после чего ей нужно дать отстояться, обеззаразить химическими реагентами, пропустить через кварцевый песок и прочие фильтры, чтобы очистить до стояния питьевой. Весь этот процесс, который называется водоподготовкой, сложный и дорогой. Поэтому Караганда входит в тройку областных центров с самыми высокими в стране тарифами на питьевую воду. Население платит по 150 тенге за кубометр, а бюджетные организаций – 1 248 тенге. Для сравнения: в Астане вода для народа стоит 89 тенге, для госструктур – 327. В Алматы тарифы еще ниже: 74 и 226 тенге за кубометр соответственно. – Сейчас средний тариф на воду по Караганде – 215 тенге. Но на самом деле стоимость нашей воды гораздо выше, – комментирует генеральный директор компании «Караганда су» Ербол Толеуов. – Если быть справедливым, то тариф должен быть на уровне 400–500 тенге. Областной бюджет субсидирует стоимость воды для населения, выделяя ежегодно до 800 миллионов тенге. То есть бюджет компенсирует разницу между действующим тарифом и справедливым. И то не полностью. Для полного покрытия убытков нужно более миллиарда тенге. Еще один негативный фактор – ветхие водопроводы. Через старые трубы, как через решето, драгоценный ресурс утекает в землю. – Наши фактические потери составляют 20–22%, – констатирует услугодатель. – Получается, что пятая часть всей воды, которую мы очищаем и поставляем потребителям, не доходит до них. Она теряется по дороге. Главная причина – высокая изношенность сетей. Сегодня ее уровень составляет в среднем 62%. При этом в последние несколько лет жители Караганды потребляют все меньше и меньше воды. Неужели люди стали экономить бесценный ресурс? Возможно. Но главную роль здесь играют два фактора – установка счетчиков и ежегодное повышение тарифов. – Если раньше мы ежесуточно брали из канала имени Сатпаева 232 тысячи кубов воды и подавали в город, то сейчас этот объем составляет около 180 тысяч, – приводит фактические данные руководитель компании «Караганда су». – То есть потребление воды упало более чем на 20%. Результат, как говорится, налицо. Люди стали считать свои деньги и экономить. Такая тенденция не может не радовать. Но хорошо бы не только экономить воду из-под крана, а еще и беречь ту, что приходит к нам с паводками и падает с неба. Для этого давно есть уйма способов. К примеру, паводковые воды можно собирать, создавая запруды и дамбы. Благодаря им миллионы кубометров влаги могут скапливаются в искусственных озерах, откуда их можно потом брать для орошения полей. – Существуют простые и действенные способы по задержанию снега, – продолжает карагандинский эколог Дмитрий Калмыков. – Например, когда трактор зимой ездит по полю и пашет снег, за ним остаются канавы, то есть искусственные сугробы, на которых задерживаются осадки. Благодаря этому на поле можно удержать в три-четыре раза больше снега, чем если ничего не предпринимать. Еще один хороший способ – высадка деревьев между полями. Чем они помогут? Деревья будут работать как сероулавливающие щиты, удерживая на поле тысячи кубов снега, которые весной превратятся во влагу и насытят почву. Все это – азбука водного хозяйства. Надо сказать, что сотрудники Карагандинского экомузея осуществляют образовательные проекты по водосбережению. К примеру, в 2016 году они провели несколько экспериментов в Каркаралинском районе. Здесь в одном из крестьянских хозяйств они установили систему капельного орошения. Вместе с тем экологи высадили деревья по периметру поля и в несколько рядов – на самом поле. Эти меры показали свою эффективность. Урожайность на опытном участке выросла в несколько раз. А зимой поле было занесено толстым слоем снега, хотя за его пределами оставалась голая степь. Был еще один проект – для молодежи села Коктас. Здесь на территории школы, где имелась собственная метеостанция, сотрудники экомузея построили небольшую теплицу. Рядом установили емкости для сбора дождевой воды. Провели обучение для педагогов и их подопечных, а потом приступили к практике. Теперь ученики своими руками выращивают овощи, которые используются для приготовления полезных обедов в школьной столовой. Казахстанцам пора менять свое отношение к такому важному для жизни ресурсу, как вода. С чего начать? С самого простого – со стакана воды при чистке зубов, с ремонта протекающего бачка унитаза, со стирки белья в машинке при полной загрузке. Попробуйте, и вы заметите, как уменьшаются ваши счета за воду. #комуслуги #ЖКХ #тарифы #коммунальные услуги