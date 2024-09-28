Приучат ли тарифы к экономии?

Экономика
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Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Растущая стоимость коммунальных услуг привела к тому, что карагандинцы стали меньше расходовать воду

коллаж из архива «КП»

Как отмечено в Послании Президента, со следующего года в стране необходимо внедрить принцип «больше потребляешь – больше платишь». И это справедливо, считают карагандинские специалисты в области ресурсосбе­режения.

– Казахстан занимает 11-е место в мире по объему потребляемой воды на душу населения. То есть нас можно назвать транжирами водных ресурсов, – говорит директор по развитию Карагандинского экологического музея Дмитрий Калмыков. – Нам надо срочно браться за ум и экономить воду всеми возможными способами и на бытовом уровне, и на государственном. Самый простой и надежный – повышение тарифов. Они действительно должны бить по карману, если ты расходуешь воды больше разум­ного предела.

Карагандинская область – одна из самых засушливых в респуб­лике. Прак­тически половина ее территории – полупустыни. Здесь нет ни крупных рек, ни озер. А воды с земной поверх­ности испаряется больше, чем выпадает осадков. Этим объяс­няется существование огромных по площади солончаков.

Чтобы дать промышленному региону воду, здесь почти 60 лет назад построили канал Иртыш – Караганда, который сейчас носит имя Каныша Сатпаева.

Это уникальное сооружение. На всем его протяжении, а это почти 460 км, построены 28 насосных станций, которые, как по каскаду, «гонят» воду вверх.

– Потери воды при транс­портировке по каналу огромные, – отмечает эколог Дмитрий Калмыков. – Он проложен по рельефу местности, а значит, вода из него испаряется. Даже если все жители Караганды перейдут на режим жесткой экономии, то потери воды в канале, по моим данным, будут все равно огромными. Поэтому одновременно с воспитанием населения нужно реконструировать старую расточительную систему доставки живительной влаги. Если сделать канал закрытым, то, я думаю, высвободится столько воды, что хватит еще на одну Караганду.

Себестоимость воды из канала Иртыш – Караганда высокая. Шутка ли – прокачать ее с помощью электричества по территории двух областей, после чего ей нужно дать отстояться, обеззаразить химическими реагентами, пропустить через кварцевый песок и прочие фильтры, чтобы очистить до стояния питьевой.

Весь этот процесс, который называется водоподготовкой, сложный и дорогой. Поэтому Караганда входит в тройку областных центров с самыми высокими в стране тарифами на питьевую воду. Население платит по 150 тенге за кубометр, а бюджетные организаций – 1 248 тенге. Для сравнения: в Астане вода для народа стоит 89 тенге, для госструктур – 327. В Алматы тарифы еще ниже: 74 и 226 тенге за кубометр соответственно.

– Сейчас средний тариф на воду по Караганде – 215 тенге. Но на самом деле стоимость нашей воды гораздо выше, – комментирует генеральный директор компании «Караганда су» Ербол Толеуов. – Если быть справедливым, то тариф должен быть на уровне 400–500 тенге. Областной бюджет субсидирует стои­мость воды для населения, выделяя ежегодно до 800 миллионов тенге. То есть бюджет компенсирует разницу между действующим тарифом и справедливым. И то не полностью. Для полного покрытия убытков нужно более миллиарда тенге.

Еще один негативный фактор – ветхие водопроводы. Через старые трубы, как через решето, драгоценный ресурс утекает в землю.

– Наши фактические потери составляют 20–22%, – констатирует услугодатель. – Получается, что пятая часть всей воды, которую мы очищаем и поставляем потребителям, не доходит до них. Она теряется по дороге. Главная причина – высокая изношенность сетей. Сегодня ее уровень составляет в среднем 62%.

При этом в последние несколько лет жители Караганды потребляют все меньше и меньше воды. Неужели люди стали экономить бесценный ресурс? Возможно. Но главную роль здесь играют два фактора – установка счетчиков и ежегодное повышение тарифов.

– Если раньше мы ежесуточно брали из канала имени Сатпаева 232 тысячи кубов воды и подавали в город, то сейчас этот объем составляет около 180 тысяч, – приводит фактические данные руководитель компании «Караганда су». – То есть потребление воды упало более чем на 20%. Результат, как говорится, налицо. Люди стали считать свои деньги и экономить.

Такая тенденция не может не радовать. Но хорошо бы не только экономить воду из-под крана, а еще и беречь ту, что приходит к нам с паводками и падает с неба. Для этого давно есть уйма способов. К примеру, паводковые воды можно собирать, создавая запруды и дамбы. Благодаря им миллионы кубометров влаги могут скапливаются в искусственных озерах, откуда их можно потом брать для орошения полей.

– Существуют простые и действенные способы по задержанию снега, – продолжает карагандинский эколог Дмитрий Калмыков. – Например, когда трактор зимой ездит по полю и пашет снег, за ним остаются канавы, то есть искусственные сугробы, на которых задерживаются осадки. Благодаря этому на поле можно удержать в три-четыре раза больше снега, чем если ничего не предпринимать. Еще один хороший способ – высадка деревьев между полями. Чем они помогут? Деревья будут работать как сероулавливающие щиты, удерживая на поле тысячи кубов снега, которые весной превратятся во влагу и насытят почву. Все это – азбука водного хозяйства.

Надо сказать, что сотрудники Карагандинского экомузея осуществляют образовательные проекты по водосбережению. К примеру, в 2016 году они провели несколько экспериментов в Каркаралинском райо­не. Здесь в одном из крестьянских хозяйств они установили систему капельного орошения. Вместе с тем экологи высадили деревья по периметру поля и в несколько рядов – на самом поле. Эти меры показали свою эффективность. Урожайность на опытном участке выросла в несколько раз. А зимой поле было занесено толстым слоем снега, хотя за его пределами оставалась голая степь.

Был еще один проект – для молодежи села Коктас. Здесь на территории школы, где имелась собственная метеостанция, сотрудники экомузея построили небольшую теплицу. Рядом установили емкости для сбора дож­девой воды. Провели обучение для педагогов и их подопечных, а потом приступили к практике. Теперь ученики своими руками выращивают овощи, которые используются для приготовления полезных обедов в школьной столовой.

Казахстанцам пора менять свое отношение к такому важному для жизни ресурсу, как вода. С чего начать? С самого простого – со стакана воды при чистке зубов, с ремонта протекающего бачка унитаза, со стирки белья в машинке при полной загрузке. Попробуйте, и вы заметите, как уменьшаются ваши счета за воду.

#комуслуги #ЖКХ #тарифы #коммунальные услуги

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