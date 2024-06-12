Привели в порядок окраину

Таза Казахстан
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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

В Усть-Каменогорске в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» волонтеры очистили территорию окраинного поселка Опытное поле.

фото предоставлено областным филиалом партии «Amanat»

В акции также приняли участие партийцы, сельские жители, общест­венники – почти 100 человек. По словам представителя областного филиала партии «Amanat» Аманбая Нуркенова, активистам предстояло очистить от мусора участок дороги, соединяющей поселок с городом. Кроме того, волонтеры взялись скосить траву и побелить деревья на обочинах.

– Акция «Таза Қазақстан» проходит повсеместно, и наш Глубоковский район тоже в ней участвует, – рассказала партийная активистка Анна Кузнецова. – Недавно навели чистоту на правом берегу Иртыша, провели уборку на улицах в населенных пунк­тах, высадили цветы.

Продолжают наводить чистоту и в других городах и районах Восточного Казахстана. Например, в Уланском районе организовали конкурс «Лучшее село». В нем приняли участие все 45 населенных пунктов. Причем акция набрала такую популярность среди жителей, что субботники начали проводить повторно. И сроки конкурса продлили на месяц. Конкурсная комиссия учитывает чистоту, благоустройство, вовлеченность местного населения.

В целом по Восточно-Казахстанской области республиканской экологической акцией охвачено 15 тыс. организаций и юридических лиц, 82 тыс. дворовых территорий. Участниками субботников стали более 460 тыс. человек. Задействовано свыше 6 тыс. единиц техники, вывезено 26 тыс. тонн твердых бытовых отходов, посажено более 41 тыс. саженцев деревьев и кустарников.

#Усть-Каменогорск #AMANAT #экология #Таза Қазақстан

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