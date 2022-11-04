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Привет из солнечного Узбекистана

Бейсенбаев Аскар
корреспондент

Ташкентский «Хумо» стал первым клубом в нынешнем сезоне, который смог обыграть «Сарыарку».

Лидер национального первенства – карагандинская «Сарыарка» побывала в столице Узбекистана, где провела два поединка против новичка казахстанской лиги.

Для тех, кто не знает, сообщим, что «Хумо» – это хоккейный клуб из Ташкента, который был основан в конце 2018 года. Он выступал в международной Высшей хоккейной лиге России, которую, правда, потом был вынужден покинуть из-за карантинных мероприятий в связи с пандемией. С этого сезона выступает в нашем чемпионате, который теперь также получил статус международного первенства. Команда названа в честь мифической птицы Хумо, которая в Узбекистане считается птицей счастья, мира и доброты. Домашние матчи клуб проводит на ташкентской суперсовременной ледовой арене «Хумо Арена», вмещающей 12 500 зрителей.

В очередном туре ташкентцы принимали лидера нынешнего первенства, который до этого не проиграл ни одного поединка, а вот теперь оступился. В первом поединке «Хумо» в невероятно напряженной борьбе смог вы­рвать победу у карагандинских «беркутов» лишь в овертайме с итоговым счетом 3:2, а вот уже во второй игре уступил гостям в основное время со счетом 2:3.

Карагандинцы продолжают оставаться на первом месте в турнирной таблице с 39-ю очка­ми и 19 победами (18 раз они выиг­рывали подряд). Ближайший «преследователь» – атырау­ский «Бейбарыс» отстает от «Сарыарки» на целых 14 очков.

Два поединка в минувшем туре прошли и в Астане, где местный «Номад» принимал усть-каменогорское «Торпедо» и выиграл со счетом 3:1 и 8:2. В это же время петропавловский «Кулагер» на своей площадке скрестил клюшки с кокшетау­ским «Арланом» и дважды уступил с минимальным счетом 0:1 и 2:3.

 

ЧЕМПИОНАТ

КАЗАХСТАНА

М Команда И В Г О

1 «Сарыарка» 20 19 87–33 39

2 «Бейбарыс» 16 11 53–33 25

3 «Арлан» 16 11 72–34 22

4 «Номад» 16 8 43–29 19

5 «Иртыш» 16 7 57–61 19

6 «Хумо» 16 6 45–37 18

7 «Горняк» 16 7 48–48 17

8 «Кулагер» 16 7 56–39 16

9 «Актобе» 16 6 45–49 16

10 «Торпедо» 18 3 37–72 12

11 «Алматы» 16 3 19–56 7

12 «Снежные барсы» 18 0 19–90 2

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