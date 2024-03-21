Привлечь «зеленые» инвестиции

Колонка обозревателей
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Самат Бейсембаев

За прошлый год выпуск «зеленых» облигаций в мире составил 2,9 трлн долларов.

В период индустриализации человечество сделало огромный скачок в развитии. Сегодня, к примеру, уже никого не удивить машиной, которая способна всего за час сделать расчеты, занимавшие раньше чуть ли не целый год. Однако у всего есть цена. И у прогресса тоже.

По разным оценкам, за последние сто лет средняя температура на нашей планете увеличилась на 0,5–1 °С. А в будущем при сохранении нынешних тенденций эти показатели могут стать еще выше.

Естественно, потепление чревато для бизнеса. Например, глобальные убытки от экстремальных погодных условий с 2007 по 2017 год выросли на 86% и в 2017-м составили 100 млрд долларов. Само собой, на таком фоне в последние годы возник тренд на ответственность и экологичность в сфере инвестиций, результатом чего стало появившееся понятие ESG.

Данную аббревиатуру можно расшифровать как «экология, социальная политика и корпоративное управление». Если понимать шире, то коммерческая деятельность строит­ся на принципах ответственного отношения к окружающей среде (E – environment), высокой социальной ответственности (S – social) и высоком качестве корпоративного управления (G – governance).

Говоря простыми словами, ESG-инвестирование – это форма социально ответственного инвестирования, при которой инвесторы обязываются поддерживать компании, оказывающие положительное влияние на окружающую среду и общество.

Впервые необходимость новых подходов отметил еще в 2004 году тогдашний Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Обращаясь к главам самых крупных компаний мира, он попросил их включить эти принципы в свои стратегии. Просьба была услышана. В конце 2018-го фонды, заявлявшие о приверженности ESG, управляли активами на 30,6 трлн долларов из 111 трлн долларов общих.

Всего, по расчетам аналитиков, к 2025 году таких фондов будет уже половина. К слову, кумулятивный объем выпущенных «зеленых» облигаций в 2023 году составил 2,9 трлн долларов. Среди стран лидерами по выпускам являются Китай, США, Франция.

Казахстан в этом смысле не исключение. В начале 2023 года Президент Касым-Жомарт Токаев­ своим указом утвердил Стратегию достижения углеродной нейтральности РК до 2060 года, на что потребуется свыше 600 млрд долларов.

Большинство инвестиций будет осуществляться частными и государственными предприятиями и домохозяйствами, а также из специально созданного карбонового фонда, консолидирующего все экологические платежи, международные гранты и инвестиции для экологизации и декарбонизации экономики.

Например, АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» выпустил облигации на 200 млн тенге. В итоге все привлеченные средства были направлены на строительство солнечной электростанции в Туркестанской области.

Также в ноябре прошлого года на бирже МФЦА (AIX) зарегистрирована Программа выпуска первых 
SLB-облигаций на сумму 236,8 млрд тенге для финансирования реконструкции и перехода на газовую генерацию алматинских ТЭЦ.

С 2025 года казахстанские банки в обязательном порядке должны будут сдавать ESG-отчеты с обязательствами по решению экологичес­ких, социальных и управленческих проблем. Тем самым будет стимулироваться повышенное внимание участников финансового рынка к вопросам устойчивого развития и перерас­пределения ресурсов в пользу проектов, направленных на экологическую стабильность.

Вместе с тем, согласно данным KASE, многие крупные казах­станские компании уже внедряют принципы ESG в своей деятельности в целях привлечения зарубежного финансирования и вывода их продукции на зарубежные рынки.

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#инвестиции #банки #SLB-облигации #зеленые инвестиции

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