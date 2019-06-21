Привязали к столбу и вызвали полицию: трехлетняя девочка стала жертвой педофила в Жамбылской области

В Жамбылской области задержали 25-летнего парня, подозреваемого в изнасиловании соседской 3-летней девочки. Извращенца поймали местные жители, привязали к столбу и вызвали полицию, сообщает Ktk.kz
.
По словам соседей, за час до происшествия малышка играла с другими детьми на улице около дома. Как она пропала, никто вспомнить не может. Позже ребята услышали душераздирающий крик девочки. Он доносился от соседей. Дети тут же позвали взрослых. Пока мужчины ломали двери в доме насильника, он убежал через окно. Но скрыться не удалось. Его задержали местные жители. До приезда полиции парня привязали к столбу.
"Я заходила в дом как понятая, все видела своими глазами. Там все в крови было, диван в крови был. Это ужасно! Я до сих пор в шоке!" - рассказала местная жительница Сауле Женибаева.
Если вина задержанного будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
"Постановлением Шуского районного суда от 19 июня на подозреваемого дана санкция на арест сроком на два месяца. Подозреваемый обвиняется по статье 120, часть 4 Уголовного кодекса – изнасилование заведомо малолетней", - сообщила руководитель отдела обеспечения информацией Жамбылского областного суда Динара Кыдыралиева.