Привычная жизнь возвращается в Алматы – спецрепортаж

Восстановление Алматы ведется круглые сутки. В город возвращается привычная жизнь....Автодорогу к департаменту полиции Алмалинского района перекрывает десантный бронетранспортер. Офицер придирчиво осматривает снимки, которые успел сделать наш фотокорр на блокпосту.– Чтоб ноги кривыми случайно не вышли, – мрачновато шутит военный.К зданию, которое вооруженные бандиты осаждали две ночи подряд, подойти ближе пока не получается. Но в жилых домах вокруг полицейского управления продолжается обычная жизнь: люди выходят по своим делам, девушка о чем-то разговаривает с военными в камуфляже...– Мы хотим быстрее все забыть. В моей жизни не было ничего ужаснее этих дней, и нет сил их вспоминать, – говорит молодая женщина по имени Меруерт.В многоэтажной панельке они живут большой семьей – с мужем, детьми и мамой. Говорит, боялись, что очередь дойдет до них – начнут ломиться в квартиры, брать в заложники.Защищая департамент и другой административный объект, погибли трое сотрудников полиции: сержант Ален Асылханов, 28 лет, старшина Ринат Камбетов, 27 лет и младший сержант Нурболсын Алмасов, 33 года. Нападениям одновременно подвергались полицейские участки, прокуратура и другие подразделения органов правопорядка.Зачистка Алматы продолжается по сей день, погромщиков и мародеров выдергивают из укромных мест в разных частях города, как морковку с грядки.Вот только последние сводки.Задержан мужчина, захвативший во время массовых беспорядков военный КамАЗ, им оказался 27-летний житель Экибастуза. Установлено, что фигурант также причастен к фактам мародерства – у него изъято гладкоствольное ружье «Сайга» с 30 патронами, похищенное в оружейном магазине. Еще несколько единиц огнестрельного оружия, добытого преступным путем, полицейские Алатауского района обнаружили у трех злоумышленников, при ограблении магазинов они незаконно завладели ружьями марок Ata-arms, Remington-700 и Sauer-202 с боеприпасами.Группа мародеров остановлена при попытке бегства из Алматы. В руках полицейских Медеуского района оказались пятеро уроженцев Мангистауской области, у них обнаружены вещи, похищенные из разных торговых домов, также изъяты шумовые гранаты, каски, бронежилеты и щиты, принадлежавшие военнослужащим.Вычислен тайник с криминальным содержимым. Похищенное в ходе погромов, ограблений и мародерств оружие прятал 18-летний житель Алматинской области, задержали его полицейские Наурызбайского района Алматы. На допросе молодой человек признался, что участвовал в погромах.В ходе антитеррористической операции получили ранения 176 стражей порядка, 8 из них находятся в тяжелом состоянии.Дворники вышли на улицы города ранним утром 9 января, как только появилось сообщение, что в центре относительно безопасно. Столько работы они не переделывали, кажется, еще никогда. Ни после шумных праздников, ни после больших снегопадов.– Будем работать до ночи, – реагирует на нашу заинтересованность молодой мужчина в оранжевом жилете с лопатой в руках.Похоже, восстановительные бригады в итоге трудились всю ночь. Потому что уже на следующее утро город было не узнать: с дорог вывезены остовы сгоревших автомобилей, выметены битое стекло, пепел от костров и огромное количество мусора вокруг разграб­ленных магазинов и банков. Напоминанием о трагических событиях остаются разве что раскуроченные банкоматы. Но пока их не трогают в интересах следствия.За двое суток вакханалии в Алма­ты повреждено 46 светофоров, 120 дорожных знаков. Все они уже отремонтированы. Завершена большая часть работ по восстановлению брусчатки, бордюров и дорожных люков – эти материалы стали оружием в руках беспредельщиков. Дорожный ремонт планируется закончить до 13 января. Больше времени может занять восстановление остановочных павильонов – из 43 поврежденных почти половина уничтожена полностью.И еще немного оптимистичного. С понедельника в городе начал выходить на маршруты общественный транспорт, в первые дни недели поочередно открылось большинство продуктовых супермаркетов и продовольственных рынков, работают непострадавшие в беспорядках магазины промышленной группы, на автозаправочных станциях уменьшились очереди.– Я, конечно, хотел бы жить, как живут в европейских странах, но не таким же способом добиваться благополучия. Это наш город, наша страна, и я бы так не поступил, – делится мнением о беспорядках в Алматы грузчик ТОО «Маслодел» Нурдаулет Калиев.Нурдаулет такой же молодой человек, как большинство вышедших в толпе на главную городскую площадь в ночь на 5 января, но он считает, что в его жизни все не так уж плохо, поэтому соблазна выйти на протесты не было ни минуты. Предприятие восстановило полноценную работу только 10 января, после четырех дней простоя, хотя это производство непрерывного цикла. Но ради безопасности специалистов, из-за трудностей с логистикой, Интернетом и доставкой коллектива линии пришлось приостановить.– Меня все устраивает: свое­временная зарплата, бесплатные обеды, хороший коллектив, – говорит еще одна молодая сотрудница, старший мастер маслоцеха Алтын. – Чтобы хорошо жить, нужно работать.– И я с этим соглашусь, – поддерживает свою сотрудницу директор предприятия Владимир Кулишов. – Кто хочет хорошо жить, спешит на работу, а не на забастовки и тем более на погромы.Из 120 предприятий Алматы в понедельник приступили к работе 76, остальные будут запущены до 19 января. От погромщиков и мародеров пострадали 2 предприятия – «Либелла Боттлерс» и ТОО «БРБ АПК», первое производит безалкогольные напитки, второе – тепличное хозяйство, где выращивают огурцы и томаты.– Я как раз был здесь, когда началась активная стадия беспорядков. Военных и полицию отогнали с площади и пошли захватывать акимат, громить и бомбить. Я мужчина, но скажу честно, это страшное зрелище, – делится пережитым управляю­щий пиццерии на углу улицы Сатпаева и проспекта Назарбаева Рудольф Раудсеп.Кафе выходит своими огромными панорамными окнами ровно на площадь Республики и здание акимата. Прекрасный вид на городской центр и его достопримечательности теперь отображает разве что всю суть алматинской трагедии: пол­ностью выгоревшее за двое суток осады здание акимата, закопченные фасады редакций телекомпаний, раскуроченные мостовые и все еще не убранный расстрелянный автомобиль.Пиццерия оставалась целой до 7 января, что Рудольф считает большой странностью.– Хотя цель погромщиков была понятной: больше разбить и разграбить, причем выбирали ценное и дорогое, – продолжает управляющий. – Поэтому пострадали абсолютно все кафе и рес­тораны в этом районе. Но у нас, видимо, ничего привлекательного не оказалось – ни алкоголя, ни энергетиков. Нам досталось вечером 7 января, когда начались обстрелы, и пули разбили витражи. Чудом не постра­дало оборудование.Следы присутствия полчищ незваных гостей в заведениях на площади Республики сохранялись дольше, чем где-либо. Владельцев допустили до своих коммерческих объектов только в понедельник, и они смогли нас­пех залатать ДСП выломанные входы и выбитые пулями окна, а заодно прикрыть отвратительную картину, оставленную пос­ле ночных пирушек: пустые бутылки, объедки, грязь, хлам и ощущение липкого страха.В пиццерии уже прикинули, во сколько бизнесу обошлось январское безумие. На новое остекление нужно будет около 10 млн тенге. И это минимально пострадавший объект МСБ. Поговорить о потерях с владельцами соседних заведений, разбитых в пух и прах, в тот день мы так и не решились.В первые дни после коллапса выходить на улицы Алматы было очень непросто. Это похоже на такое вот чувство: пока тебя не было дома, в нем хозяйничали чужаки: ели из твоей посуды, спали на твоей постели, носили все твое лучшее, а уходя, нагадили в центре зала. В такой дом трудно заходить – с души воротит, но надо.О чем-то подобном нам рассказывали многие алматинцы. Но добавляли обычно, что это временное, пройдет. Просто нужно реже возвращаться к вчерашнему дню, а закатать рукава и выгре­бать мусор… Алматинцы уже справились с эмоциями и почти закончили наводить порядок в своем любимом доме.