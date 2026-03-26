Школьник из Казахстана Алихан Сериков получил предложение о зачислении в Stanford University по программе раннего рассмотрения заявок (Restrictive Early Action) с полным финансовым покрытием обучения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: Минпросвещения

Stanford входит в число наиболее селективных университетов мира: уровень приема составляет около 3,6%. Для международных абитуриентов этот показатель значительно ниже.

Алихан Сериков является призёром чемпионата мира по робототехнике. Он участвовал в соревнованиях FIRST, пройдя путь от младшей лиги (FIRST LEGO League) до старшей (FIRST Tech Challenge). В составе команды стал победителем регионального чемпионата Центральной Азии и получил квоту на мировой этап в Хьюстон. По итогам мирового чемпионата команда была удостоена награды Inspire Award (3-е место), присуждаемой за совокупный результат в инженерии, дизайне, презентации и работе с сообществом.

В Stanford он планирует обучаться по направлению Management Science & Engineering, междисциплинарной программе на стыке технологий, аналитики данных и управления.