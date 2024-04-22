Признать недействительными заключения судмедэксперта Халимназарова просила адвокат Бишимбаева

Фото: Верховный суд

Самый громкий судебный процесс года по уголовному делу о жестоком убийстве Салтанат Нукеновой, за которым следят не только в Казахстане, но и за его пределами, продолжается, передает корреспондент Kazpravda.kz

Обвиняемый – экс-министр Куандык Бишимбаев.

Напомним, в ходе процесса судмедэксперт Тахир Халимназаров провел дополнительную комиссионную экспертизу. Он исключил версию Бишимбаева о получении травм от падения с высоты собственного роста, а также о травме Нукеновой, полученной якобы от удара об унитаз, как показывал Бишимбаев.

Сегодня адвокат защиты Лейла Рамазанова подала ходатайство о том, чтобы признать недопустимым заключение данного эксперта. После перерыва суд огласил свое решение.

«В удовлетворении ходатайства защитника Рамазановой о признании процессуальных документов и заключения экспертов дополнительной комиссионной судебно-медицинской экспертизы от 3 января 2024 года недопустимыми в качестве доказательства, отказать. Постановление обжалованию, пересмотру, опротестованию прокурором, не подлежит», – заключила судья Айжан Кульбаева.

Ранее защита подсудимого также требовала учесть оценку российских судмедэкспертов, однако адвокатам Бишимбаева было отказано.