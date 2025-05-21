Как сообщила заведующая галереей Кенжегуль Кулбараккызы, организаторы выставки преследовали цель не только почтить память знаменитого земляка, но и рассказать о малоизвестных фактах из жизни и творчества талантливого артиста.

– В этом году исполнилось десять лет, как ушел из жизни Батырхан Шукенов, внесший значительный вклад в развитие отечественного музыкального искусства, – отмечает она. – Название выставки было выбрано не случайно: «Сағым дүние» в переводе означает «Призрачный мир». Так называлась одна из самых известных композиций Батыра. В экспозиции выставлена большая галерея редких фотоснимков, некоторые из них впервые представлены широкой публике.

На открытии выставки выступили родные, близкие, педагоги и друзья Батыра. Все они отмечали не только его музыкальный талант, но и высокие нравственные качества.

– Батырхана любила вся страна за его скромность, искренность, человечность, патриотизм, широкий кругозор, чувство юмора, – рассказывает глава областного совета женщин земли Сыра Райкуль Байназарова. – Он вырос в интеллигентной семье, его родители Камал и Диларам Шукеновы воспитали прекрас­ных сыновей – Бауыржана, Батырхана, Бакытжана и дочь Рау­шан. За свою короткую, но яркую жизнь Батырхан оставил глубокий след в истории музыкального искусства. Его имя навсегда останется в памяти народа и будет служить примером для молодого поколения.

По словам Бакытжана Шукенова, в экспозицию вошли 34 работы известного алматинского художника-фотографа Николая Постникова, который был близким другом Батыра.

– 20 из 34 фотографий ранее нигде не публиковались, их презентация состоялась в 2024 году в Алматы. Интерес­на история этих снимков. При разборке свое­го сарая Николай Постников в архивных коробках случайно обнаружил негативы пленки с кинопроб фильма «Джулия», снятого в 1993 году. В этом музыкальном фильме главную роль сыграл Батырхан. Фотограф напечатал наиболее удачные кадры. При поддержке общественного фонда имени Батырхана Шукенова и согласия Николая Постникова мы привезли экспозицию в Кызылорду, а областной историко-краеведческий музей помог организовать выставку, – отметил Бакытжан Шукенов.