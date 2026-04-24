Триумф вечности: шедевр Моцарта объединил сотни музыкантов в Астане

Афиша
Дана Аменова
специальный корреспондент

В Большом зале театра «Астана Опера» представили концертную программу, посвященную позднему творчеству венского классика Вольфганга Амадея Моцарта. Кульминацией музыкального вечера стала массовая интерпретация последнего, незавершенного произведения композитора – «Реквиема». 

С первых минут ощущалась живая реакция публики: слушатели внимательно следили за развитием музыкального действия и оставались во власти мелодий до последнего затихающего аккорда

Фото: пресс-служба театра

 

Почти 300 музыкантов исполнили монументальный «Реквием» Вольфганга Амадея Моцарта в Большом зале театра «Астана Опера», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Главной особенностью вечера стал грандиозный состав: симфонический оркестр и сводный хор создали беспрецедентную по масштабу «звуковую вертикаль».

Артисты «Астана Опера», столичной филармонии имени Е. Рахмадиева, а также студенты Казахского национального университета искусств и колледжа имени К. Байсеитовой объединились в единый состав. Такое сочетание разных творческих школ придало музыке особую монументальность и цельность звучания. Квартет солистов, куда вошли сопрано Лейла Аламанова, меццо-сопрано, заслуженный деятель Казахстана Татьяна Вицинская, тенор Алихан Зейнолла и бас Саргис Бажбеук-Меликян, добавил звучанию драматической глубины.

В трактовке заслуженного деятеля Казахстана, главного хормейстера театра «Астана Опера» Ержана Даутова бережное отношение к классике гармонично сочеталось с живым и современным звучанием.

Спустя столетия «Реквием» по-прежнему остается пронзительным размышлением о жизни и смерти и продолжает покорять слушателей глубоким смысловым содержанием и духовной мощью. Впрочем, самое трагическое произведение венского классика обрело новые краски через медитативные темпы и мощную динамическую амплитуду, продиктованную большим составом. 

Контрастные номера запомнились меломанам как философское высказывание о вечности, раскрывая как богатство звуковой палитры, так и тончайшую нюансировку.

По словам маэстро, концерт стал продолжением творческого сотрудничества коллективов, объединенных общей хоровой школой, восходящей к педагогической традиции Анатолия Молодова.

«На нашей сцене «Реквием» впервые был представлен в таком формате. Обычно это произведение звучит более камерно, но в данном случае возникают иные краски, иное дыхание, по-другому ощущаются темпы. Когда на сцене задействовано такое количество артистов, появляется мощное, объединенное звучание, в котором каждый привносит свою энергетику, и музыка раскрывается по-новому. Незавершенность сочинения, безусловно, чувствуется, однако будучи учеником композитора Франц Ксавер Зюсмайер, опираясь на эскизы, сумел точно передать авторский стиль и придать произведению цельность. Особого упоминания заслуживает часть Confutatis, в которой, на мой взгляд, гениальность Моцарта проявляется с исключительной силой. Сегодня это уже не просто заупокойная месса, а подлинный музыкальный шедевр, своего рода памятник венскому классику», – пояснил он.

Шедевр Моцарта пронзительно и живо акцентировал внимание на том, что в гармонии скорби и надежды каждый может найти ответ на сокровенные вопросы, превращая восприятие классики в глубокое личное откровение.

Реакция зала стала еще одним подтверждением силы прозвучавшего произведения. После финальных аккордов в зале на мгновение воцарилась тишина – та редкая пауза, когда музыка продолжает звучать внутри слушателя. Лишь затем раздались продолжительные аплодисменты, в которых чувствовались не только благодарность артистам, но и глубокое эмоциональное потрясение.

#театр #Астана Опера #Моцарт #Реквием

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]