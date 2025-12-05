В свой праздник добровольцы из разных регионов страны принимают заслуженные поздравления и слышат искренние слова благодарности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ежегодно пятого декабря в Казахстане, как и во многих других странах, отмечается Международный день волонтеров. Эта знаменательная дата посвящена признанию значительного вклада добровольцев в социальное и экономическое развитие общества и популяризацию идей безвозмездной помощи нуждающимся людям, сообщает Kazpravda.kz

Инициатива учреждения Международного дня добровольцев принадлежит Генеральной Ассамблее ООН и была реализована в 1985 году. Его главная цель – подчеркнуть важность волонтерского труда, выразить благодарность людям, посвятившим себя бескорыстной помощи, и обратить внимание на их ключевую роль в обществе.

В Казахстане этот день стал символом доброты, взаимоподдержки и укрепления значения волонтерских инициатив. Как известно, в последние годы волонтерство приобрело новое звучание, привлекая все больше участников и представителей разных поколений. Жители страны активно способствуют развитию этого направления, осознавая его ключевую роль в решении множества актуальных социальных вопросов.

Число волонтеров по всей республике стабильно растет, охватывая все новые сферы. Казахстанские добровольцы принимают участие в разнообразных проектах: от оказания помощи пожилым, детям и другим уязвимым слоям населения до решения экологических задач, защиты культурного наследия и работы по устранению последствий природных и техногенных катастроф.

Год волонтера, прошедший в 2020 году, стал значимым этапом для популяризации совершения добрых дел, поскольку волонтерская деятельность – больше, чем просто взаимопомощь. Это мощный инструмент формирования гражданского общества и личностного роста.

Неравнодушные активисты приходят туда, где ресурсы ограничены, помогая справляться с проблемами благодаря своему энтузиазму и нестандартным подходам. Их вклад способствует укреплению социальной сплоченности и снижению разобщенности между людьми.

Кроме того, участие в добровольческих инициативах предоставляет возможность людям раскрыть свои таланты, получить новый опыт, завести полезные знакомства и ощутить свою значимость в обществе.

К традиционным мероприятиям в честь Международного дня волонтеров в Казахстане относятся форумы, конференции, тренинги, благотворительные акции и награждение самых преданных делу участников движения. Эти события объединяют добровольцев со всей страны, предоставляют возможность делиться лучшими практиками и вдохновляют новых участников стать частью этого значимого дела.

Международный день волонтеров – прекрасный повод от всего сердца выразить искреннюю благодарность всем тем, кто готов бескорыстно делиться своим временем, энергией и добротой.