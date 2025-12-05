Призвание помогать: международный день волонтеров отмечают в Казахстане

Общество
123
Дана Аменова
специальный корреспондент

В свой праздник добровольцы из разных регионов страны принимают заслуженные поздравления и слышат искренние слова благодарности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ежегодно пятого декабря в Казахстане, как и во многих других странах, отмечается Международный день волонтеров. Эта знаменательная дата посвящена признанию значительного вклада добровольцев в социальное и экономическое развитие общества и популяризацию идей безвозмездной помощи нуждающимся людям, сообщает Kazpravda.kz 

Инициатива учреждения Международного дня добровольцев принадлежит Генеральной Ассамблее ООН и была реализована в 1985 году. Его главная цель – подчеркнуть важность волонтерского труда, выразить благодарность людям, посвятившим себя бескорыстной помощи, и обратить внимание на их ключевую роль в обществе.

В Казахстане этот день стал символом доброты, взаимоподдержки и укрепления значения волонтерских инициатив. Как известно, в последние годы волонтерство приобрело новое звучание, привлекая все больше участников и представителей разных поколений. Жители страны активно способствуют развитию этого направления, осознавая его ключевую роль в решении множества актуальных социальных вопросов.

Число волонтеров по всей республике стабильно растет, охватывая все новые сферы. Казахстанские добровольцы принимают участие в разнообразных проектах: от оказания помощи пожилым, детям и другим уязвимым слоям населения до решения экологических задач, защиты культурного наследия и работы по устранению последствий природных и техногенных катастроф.

Год волонтера, прошедший в 2020 году, стал значимым этапом для популяризации совершения добрых дел, поскольку волонтерская деятельность – больше, чем просто взаимопомощь. Это мощный инструмент формирования гражданского общества и личностного роста.

Неравнодушные активисты приходят туда, где ресурсы ограничены, помогая справляться с проблемами благодаря своему энтузиазму и нестандартным подходам. Их вклад способствует укреплению социальной сплоченности и снижению разобщенности между людьми.

Кроме того, участие в добровольческих инициативах предоставляет возможность людям раскрыть свои таланты, получить новый опыт, завести полезные знакомства и ощутить свою значимость в обществе.

К традиционным мероприятиям в честь Международного дня волонтеров в Казахстане относятся форумы, конференции, тренинги, благотворительные акции и награждение самых преданных делу участников движения. Эти события объединяют добровольцев со всей страны, предоставляют возможность делиться лучшими практиками и вдохновляют новых участников стать частью этого значимого дела.

Международный день волонтеров – прекрасный повод от всего сердца выразить искреннюю благодарность всем тем, кто готов бескорыстно делиться своим временем, энергией и добротой.

 

#праздник #помощь #волонтеры #призвание

Популярное

Все
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Пространство силы, искусства и характера
В Талдыкоргане прошел форум «Мейірімді Жетiсу»
ИИ расширяет творческий диапазон
125 лет без антракта
Казахский национальный театр драмы им. М. Ауэзова открыл сотый сезон
Золотой столп духовности
Область демонстрирует высокие темпы роста
Комплексные меры дают результаты
В поддержку мирного атома
Расширенное стратегическое партнерство развивается
Акцент на качестве и эффективности
«Совесть меня научила бесстрашию...»
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Нейроучитель в кармане
Невидимый, но важный и достойный труд
В интересах страны
Служат два товарища
Не просто мода, а любовь
Не смог остаться равнодушным
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
214 млрд тенге выделят в ближайшие три года на субсидирование внедрения водосберегающих технологий в АПК
Различают только по погонам
Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
В основе успеха – кооперация науки и производства
Международный форум поисковых отрядов стран СНГ прошел в Павлодаре
Атака на КТК наносит ущерб двусторонним отношениям Казахстана и Украины – МИД РК
Отважного школьника наградили за поимку автоугонщика
Правила аттестации педагогов будут пересмотрены
Актюбинская школьница победила в республиканском конкурсе по профилактике мошенничества
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Теперь в планах Азиада и Олимпиада
Началось строительство сталелитейного завода
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья

Читайте также

Гигантский осетр из металла
10-летний школьник помог задержать угонщика
Проект по отображению сигналов светофоров в реальном времен…
Предвидеть демографические штормы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]