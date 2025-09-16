В Астане стартуют мероприятия в рамках VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. О том, какие цели и задачи ставит конгресс на современном этапе, какие воп­росы будут на повестке дня мероприятия и почему созданная по инициативе Казахстана площадка для укрепления диалога между цивилизациями важна как никогда, мы поговорили с заместителем председателя правления НАО «Международный центр межконфессио­нального и межрелигиозного диалога» Маратом Калижановым.

– Каждый Съезд лидеров мировых и традиционных религий выделялся чем-то особенным – участниками, новыми инициативами, сайд-ивентами, нюансами повестки. Чем уникален VIII съезд? Сколько делегаций и каких высоких гостей ожидает принять конгресс в этом году?

– Съезд лидеров мировых и традиционных религий стал общепризнанной глобальной площадкой для межрелигиозного диалога и объединения усилий авторитетных духовных иерархов для решения острых проблем современной эпохи. В целом в работе конгресса примут участие свыше 100 делегаций, наша столица будет принимать гостей из более чем 50 государств мира.

Ожидается участие представителей ислама, христианства, иудаизма, буддизма, индуизма, синтоизма, даосизма, зороастризма и других вероучений, а также глав ряда крупных международных организаций, политических, общественных и научных деятелей. Надеемся, что высокие представители мировых и традиционных религий и почетные гости саммита внесут важный и серьезный вклад в работу VIII съезда.

Съезд – это прежде всего духовный посыл Казахстана всему мировому сообществу, призыв к человечности, солидарности и гармонии. При этом его авторитетное признание и уважение подтверждено непрерывным и конструктивным диалогом как на самих саммитах, так и в периоды между ними. Это встречи, семинары, конференции, обмен опытом и идеями, подписание важных документов.

Подготовка к VIII съезду и само это важное мероприятие проходят в условиях большой глобальной турбулентности, сложных международных процессов, региональных конфликтов, локальных войн. К сожалению, появились новые вызовы, угрожающие миру и стабильности, активизировались радикальные течения в ряде регионов планеты.

Конфликтный потенциал современного мира, который порой именуют столкновением цивилизаций, таит в себе сложное переплетение различных противоречий, вызванных во многом процессами глобализации. Информационные потоки беспощадно вторгаются в духовную сферу общества и частную жизнь каждого человека. Развитие совре­менной науки и новых технологий из-за отсутствия четкой и своевременной разъяснительной работы порой негативно воспринимаются обществом.

В ряде обществ наблюдается раскол не только между людьми разных верований, но и внутри одной конфессии, и это характерно сейчас для многих религий. Как следствие, по причине переживаемых народами многочисленных кризисов различного характера взоры человечества с надеждой обращены в сторону духовных лидеров – пастырей различных религий.

Именно поэтому тема глобальной повестки дня съезда – объединение усилий людей доброй воли во имя мира и безопасности человечества.

В мировом сообществе, как мы видим, есть четкое и серьезное понимание того, что, только продолжая активное взаимодействие по укреплению и продвижению межрелигиозного и межконфессионального диалога, только объединив усилия, человечество сможет добиться основной цели – укрепления гармонии, безопасности, стабильности и устойчивого развития во всем мире. Ключевую роль в этом процессе может и должен сыграть диалог, ради которого в очередной раз собираются в Астане видные религиозные и политические деятели.

Хочу подчеркнуть, что секретариат съезда приложил большие усилия, чтобы предстоящий саммит, как и все предыдущие, сохранил уникальный формат и ценность, продолжил вносить бесценный вклад в укрепление диалога и взаимопонимания между цивилизациями.

Также хочу отметить, что членами Рабочей группы секретариата была проведена большая работа по содержательному наполнению повестки дня VIII съезда, общая тема которого определена как «Диалог религий: синергия во имя будущего».

– Одна из тем в повестке дня VIII съезда – влияние цифровизации, информационных технологий, ИИ на духовность. Почему она была выбрана?

– Действительно, одна из панельных сессий нынешнего съезда напрямую посвящена этим вопросам – «Духовные ценности в эпоху цифровой реальности и искусственного интеллекта».

Прежде всего для определения данного дискурса сессии были изучены и проанализированы исследования в области общей теории сетевой коммуникации, которые показали, что видоизменение статуса и роли духовно-­нравственных ценностей в XXI веке происходит за счет бурного и мощного развития информатизации образования, использования современных информтехнологий, а также потребности современного человека постоянно совершенствоваться в быстро изменяющемся информационном пространстве.

При этом признано, что для формирования и восприятия личностью и обществом общечеловеческих духовно-нравственных ценностей и традиций важно и необходимо реальное социальное пространство, диалог и взаимодействие людей на уровне общения и жизнедеятельности. И здесь представляется важным подчеркнуть, что в своем недавнем Послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратил особое внимание на необходимость усиления работы в направлении искусственного интеллекта и цифровизации.

Обсуждение религиозными деятелями вопросов влияния цифровизации, информационных технологий, ИИ на духовность именно в этом ключе позволит, на мой взгляд, использовать площадку VIII съезда как полноценную платформу для диалога на весьма злободневную проблематику сегодняшнего времени.

Мы с нетерпением ожидаем, что на данной секции состоятся интересные и серьезные дискуссии о роли и значении религиозных ценностей и высокой этики в эпоху бурного развития новых технологий и, конечно же, об этических аспектах искусственного интеллекта.

При принятии решений по данной проблематике на передний план должны выйти нравственные начала, без которых невозможна высокая траектория духовного развития и процветания государств и обществ.

– Съезды проводятся с 2003 года: какое влияние проведение таких конгрессов оказало на международный авторитет Казахстана?

– Мудрая древнекитайская пословица гласит: «Путь в тысячу миль начинается с первого шага». Тем самым она подтверждает, что любое большое и сложное начинание требует первого, пусть и маленького, действия, чтобы начать движение к цели. Так и Съезд лидеров мировых и традиционных религий начал свой путь еще в 2003 году на фоне роста известных всем угроз и рисков для самого существования человеческой цивилизации.

Тогда же, в этот сложный исторический период для всех обществ и государств, независимый и светский Казахстан обратился к мировому сообществу с призывом о том, что пора подключить огромные возможности и ресурсы, которыми располагают мировые и традиционные религии, к решению назревших политических, экологических и духовных проблем наступившей эпохи. Здесь я хочу особо подчеркнуть, что в истории многовековой мировой цивилизации это был первый призыв к диалогу мировых религий и конфессий, и призыв этот исходил от Казахстана!

Следует особо подчеркнуть, что каждый из семи уже проведенных съездов был по-своему актуален и уникален. Благодаря ритмичной и конструктивной работе Съезда духовных иерархов в период с 2003 по 2025 год заложен проч­ный фундамент новой системы меж­дународной безопасности, базирую­щейся на взаимном уважении, справедливости и духовной дипломатии, основанной на уважении человеческой жизни и взаимной помощи, и уже на протяжении более 20 лет успешно работает и поддерживается ООН и другими крупными международными организациями.

То, что в этом году Астана принимает уже восьмой по счету Съезд лидеров мировых и традиционных религий, – лучшее подтверждение того, что эта площадка очень нужна миру, ищущему путь для сохранения мира и процветания человечества.

Я как гражданин своей страны счастлив, что духовные лидеры всех религий и конфессий еще на первом съезде благословили нашу страну, назвав ее Землей­ Мира и Согласия.

– Насколько важно участие в форуме политических деятелей, экс­пертов, ученых?

– Съезд лидеров мировых и традиционных религий никогда не был теологическим форумом и сегодня фактически вышел за рамки сугубо религиозного саммита, ибо он объединяет на своей платформе как авторитетных духовных лидеров, так и видных мировых политиков, известных ученых и экспертов в области религии и межрелигиозного диалога.

Эта синергия предоставляет уникальную возможность для диалога и конструктивного взаимодействия между религиозными, государственными и общественными институтами, способствуя объединению усилий людей доброй воли для решения общих социальных проблем, укрепления диалога между религиозными лидерами и гражданским обществом, позволяя формировать единую общественную повестку дня и привлекать к решению общих проблем всех – и религиозных деятелей, и политиков, и лидеров общественного мнения, и представителей науки, культуры, СМИ.

Отдельно отмечу деятельность Международного центра межконфессионального и межрелигиозного диалога, который представляет собой не только рабочий орган секретариата съезда, но и своего рода его мозговой центр. Наш центр – это ключевое звено в работе Съезда лидеров мировых и традиционных религий и его институтов, он занимается вопросами организации и проведения съезда, а также обеспечения деятельности его структур.

По решению съезда, Совета религиозных лидеров и секретариата съезда центр организует мероприятия под эгидой съезда, готовит необходимые материалы, проводит информационно-просветительскую и исследовательскую работу, продвигает на международном уровне инициативы по развитию межрелигиозного диалога.

В рамках обозначенных Концепцией развития съезда приоритетов наш коллектив в настоящее время сосредоточен на том, чтобы обеспечить безупречное проведение знаменательного события. А после будем проводить большую работу по аналитическому и научному осмыслению, информационному сопровождению и продвижению исторических решений конгресса.