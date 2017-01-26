​Про бывшую Югославию и настоящую дружбу

Книга «Одари меня, ночь» из серии «Менің 100 кітабым» – «100 моих книг» издана при поддержке ТОО «Казцинк». Идея книжной серии принадлежит Роллану Сейсенбаеву – семейскому писателю, переводчику, организатору известного литературного журнала «Аманат». Запланировано издание 100 томов, включающих произведения писателей США, Испании, Ирландии, Франции, Италии и других стран. На днях в Восточно-Казахстанской областной биб­лиотеке им. А. Пушкина прошла презентация сборника «Одари меня, ночь», посвященного литературе балканских народов.

– Мир стал другим, многополярным, на первый план выходят интересы и судьбы наций, – говорил читателям Роллан Шакенович. – Нужны книги, которые позволили бы увидеть другие страны, почувствовать их культуру. Это важно, чтобы дружить.

По словам литератора, за два года работы над книгой пришлось решать сложнейшие задачи художественного отбора произведений и их перевода. Огромную помощь оказал председатель совета директоров ТОО «Kazzinc Holdings», почетный гражданин Усть-Каменогорска Никола Попович. В своем предисловии к сборнику он отметил: «Сила бывшей Югославии была как раз в ее разнородности, разнобытности, что породило уникальный сплав множества культур. Говорили на трех основных языках, которые зачастую переплетались, заимствуя слова и выражения, писали на двух шрифтах, использовали культурное влияние и католического Запада, и православного Севера, и мусульманского Востока».

В издание в основном вошли поэзия и проза второй половины XIX – XX века.

– Югославии теперь нет, но остались народы и писатели, которые отражали многонациональную среду, – дал комментарий Никола Попович. – Иво Андрич – нобелевский лауреат – был воспитан в католическом монастыре, считался сербским писателем, но все творчество посвятил боснийским мусульманам. Меша Селимович – сербский писатель – оказался не готов признать религию как фактор нацио­нальности и стал человеком без Родины… Эта книга, изданная в Казахстане, как забытый мир, в котором сое­динились поэтические начала ушедшей Югославии.

Примечательно, что литературный сборник увидел свет в период активных политических связей между Казахстаном и Сербией. В прошлом году состоялись визиты Президента Нурсултана­ Назарбаева в Белград и сербского премьера Александра Вучича в Астану.

– Книга как нельзя лучше позволяет понять культуру другого народа, – заключил Никола Попович. – Конечно, в одном томе тяжело отразить все многообразие сербской литературы, но он позволяет войти во вкус, понять изумительный мир Балкан. В Сербии также вышел первый том произведений казахских писателей, и это является своего рода культурным мостом между народами.

В 2015 году Президент Нурсултан Назарбаев назвал ответственной задачей создание библиотечного фонда журнала «Аманат» и «Менің 100 кітабым» – «100 моих книг». Новый сборник позволил еще на шаг приблизить ее решение.