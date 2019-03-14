​Проблемы граждан в приоритете

Свежий выпуск
375
Руслан Исаков

В этом казахстанцев заверил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, который провел прием граждан в Республиканской общественной приемной партии «Nur Otan». По сведениям пресс-службы ведомства, на эту встречу было записано более 30 человек из разных регионов страны. Они обратились к министру как со своими проблемами, так и с предложениями по улучшению деятельности органов внутренних дел.

В ходе приема министр внутренних дел отметил, что работа по рассмотрению обращений и решению проблем граждан является приоритетным направлением деятельности ведомства. И ни одно обращение или заявление не останется без внимания.

В пресс-службе партии, в свою очередь, отмечают, что спектр обращений был самым разнообразным. Так, с жилищным вопросом к главе МВД обратился и алматинец Виктор Васильев, представляющий интересы своей сестры. По его словам, мошенник обманным путем завладел квартирой сестры, однако следователи «все никак не могут найти нарушения. Мало того, они отказали в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления». Представитель ДП Алматы на это ответил, что по факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено дело в Алмалинском РОВД. И в течение ближайших дней подозреваемого задержат и проведут очную ставку. А Ерлан Тургумбаев для объективности поручил рассмотреть вопрос о замене следователя по этому делу.

В числе поступивших вопросов звучала тема качества и сроков расследования уголовных дел, волокиты и непринятия мер сотрудниками полиции и другое.

По ряду поступивших вопросов Ерлан Тургумбаев дал подробные разъяснения. А материалы, требую­щие дополнительного изучения, министр взял на личный контроль. По ним даны конкретные поручения руководителям соответствующих подразделений МВД РК.

Популярное

Все
В Риддере неравнодушная женщина приютила потерявшуюся девочку
На песке осталась обувь...
Попались, фальшивомонетчики!
Геннадий Насонов: «Наши победы еще впереди»
Атбасар у трех дорог. В следующем году небольшой степной город отметит 180-летний юбилей
Новобранцы приняли присягу
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Токаев произвел назначения в своей администрации
Пилотный проект «Робот» запустят в августе в РК
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
АЭС: быть или не быть?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Почему мир признал среднеазиатскую овчарку, а тазы и тобета – нет?
Две недели без газа и горячей воды
В селе Басыкара Казалинского района прошел оригинальный конкурс братьев «Іні – ағаның тынысы»
Снимок французского фотографа признали самым красивым на Олимпиаде
Этот ролик обжег сердца
Традиционные для юга арбузы и дыни научились выращивать в целинном климате близ столицы
Изучать язык на свежем воздухе предложили в Алматы
«Мертвые души» и незаконные надбавки
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Токаев поздравил победителей Международной химической олимпиады
Олимпиада в Париже: Головкин открыл соревновательный день в боксе
Несколько участков дорог перекроют в Астане
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
В Таразе открылся филиал российского университета
Эпос Султана Раева
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров

Читайте также

Работы у дворников станет меньше
Заповеднику требуется пожарная станция
Одно село – один продукт
Элеваторы готовятся к приему зерна

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]