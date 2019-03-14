​Проблемы граждан в приоритете

В этом казахстанцев заверил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, который провел прием граждан в Республиканской общественной приемной партии «Nur Otan». По сведениям пресс-службы ведомства, на эту встречу было записано более 30 человек из разных регионов страны. Они обратились к министру как со своими проблемами, так и с предложениями по улучшению деятельности органов внутренних дел.

В ходе приема министр внутренних дел отметил, что работа по рассмотрению обращений и решению проблем граждан является приоритетным направлением деятельности ведомства. И ни одно обращение или заявление не останется без внимания.

В пресс-службе партии, в свою очередь, отмечают, что спектр обращений был самым разнообразным. Так, с жилищным вопросом к главе МВД обратился и алматинец Виктор Васильев, представляющий интересы своей сестры. По его словам, мошенник обманным путем завладел квартирой сестры, однако следователи «все никак не могут найти нарушения. Мало того, они отказали в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления». Представитель ДП Алматы на это ответил, что по факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено дело в Алмалинском РОВД. И в течение ближайших дней подозреваемого задержат и проведут очную ставку. А Ерлан Тургумбаев для объективности поручил рассмотреть вопрос о замене следователя по этому делу.

В числе поступивших вопросов звучала тема качества и сроков расследования уголовных дел, волокиты и непринятия мер сотрудниками полиции и другое.

По ряду поступивших вопросов Ерлан Тургумбаев дал подробные разъяснения. А материалы, требую­щие дополнительного изучения, министр взял на личный контроль. По ним даны конкретные поручения руководителям соответствующих подразделений МВД РК.