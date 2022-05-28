Проблемы религиозного фанатизма подняли в презентованном в столице фильме «Жұмақ: жаза және кешірім»

По инициативе столичного Управления по делам религий было снято продолжение фильма 2021 года «Жұмақ» - художественная короткометражка «Жұмақ: жаза және кешірім». Ленту, поднимающую вопросы разрушительного влияния деструктивных религиозных течений, накануне презентовали в Нур-Султане.

Фильм «Жұмақ: жаза және кешірім» снят в рамках контрпропагандистской работы столичным Центром изучения религий. Он рассказывает о судьбе ребят, попавших под влияние деструктивных религиозных течений.

Отметим, в 2021 году по инициативе Управления по делам религий города подготовлен короткометражный художественный фильм «Жұмақ». Картина обрела широкую популярность среди населения. В социальных сетях (YouTube, Instagram, Facebook, Tik-Tok) фильм посмотрели свыше 5 миллионов пользователей. После его выхода в Центр изучения религий посыпались звонки от родственников представителей деструктивных религиозных течений.

В фильме описывалась жизнь молодого парня по имени Али, попавшего в сети радикального религиозного течения, следование которому привело к большим потерям в его жизни. Он лишился матери, отца, жены, друзей и попал в «места не столь отдаленные», слишком поздно поняв ошибочность своих религиозных взглядов.

Создатели киноленты решили снять продолжение снискавшей успех короткометражки и выпустили фильм «Жұмақ: жаза және кешірім». Режиссером картин выступил Серик Таласов.

Создатели уверены, что широкий спектр вопросов, показанных в фильмах, затрагивающих проблемы религиозного фанатизма и заблуждения попавших в сети деструктивных течений граждан, будут способствовать повышению религиозной грамотности населения.

«Этот фильм подготовлен при консультации с теологами и специалистами в области религии. У людей, попавших в деструктивное течение, разные судьбы, встречаются и те, кто по причине религиозной неграмотности, оставив семью, покинул родину. Мы решили снять фильм с целью показать людям, к чему может привести следование деструктивным идеологам. После выхода первой части поступало немало звонков со всей страны, получали тысячи отзывов. Мы считаем, что многим понравился фильм, потому что художественные фильмы на тему религии снимаются не часто», - сказал руководитель столичного Управления по делам религий Нурдаулет Альмуханов.

Посмотреть первый фильм «Жұмақ» и ждать премьеры второго фильма «Жұмақ: жаза және кешірім» можно на официальном YouTube канале столичного Центра изучения религий.