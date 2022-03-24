Думаю, большинство казахстанцев после трагических январских событий с нетерпением ждали Послания Президента, понимая, что в основе комплексных мер выхода из кризиса будет политическое реформирование и усиление роли гражданского общества.

Нужно бороться не с последствиями, а с причинами, то есть не устранять силовыми методами иждивенческие настроения и социальную напряженность в обществе, которые неизбежно возникают на фоне кризисных явлений, а убирать факторы, побуждающие к их возникновению. Кроме того, накладывает свой отпечаток на ситуацию в стране беспрецедентная международная обстановка. Непредсказуемые последствия жесткого санк­ционного противостояния уже коснулись и бизнес-сообщества, и простых граждан.

О том, что необходимость принятия озвученных в Послании мер давно назрела, можно было судить по той реакции, с какой общественность отреагировала на выступление Президента. Искоренение искусственных монополий в политике и экономике, отход от суперпрезидентской формы правления, изменения полномочий и статуса палат Парламента, внедрение альтернативных способов голосования, роль СМИ, передача реальных полномочий из центра в регионы, устранение чрезмерной бюрократизации, обеспечение продовольственной безопасности и устойчивости национальной валюты – это именно те вопросы, на которые сегодня хочет услышать ответы наше общество.

Президент подчеркнул необходимость обеспечения честной политической конкуренции. Одним из наиболее значимых шагов в этом направлении я считаю значительное упрощение процедуры регистрации политических партий.

Во-первых, это дает возможность активной части населения реализовать свои идеи. Появление новых партий позволит казахстанскому обществу погрузиться в политическое и идеологическое многообразие, выработать свою точку зрения. Это обеспечит рост гражданской активности.

Сегодня наше общество в большинстве своем разочаровано, не возлагает особых надежд на партийный сектор. Это отношение складывалось годами. Сейчас появляется возможность показать себя тем политическим субъектам, которые действительно радеют за народ, переживают за будущее страны и готовы вносить действительно интересные решения.

Усилению роли гражданского общества, по моему мнению, должна способствовать консолидация третьего сектора. Мы видим, что все чаще ключевые стратегические вопросы подлежат обсуждению с общественностью. Здесь мы должны сами начать снизу и сформулировать концепцию социально-экономического развития, предельно внимательно просчитывая риски, популяризировать эти модели и на отдельно взятых примерах продемонстрировать их дееспособность и потенциал. Лучшие идеи должны быть приняты государством на вооружение. То есть проекты «снизу» должны обеспечить прорыв в развитии государства.

Президент в очередной раз подчеркнул, что мы должны делать ставку на энергию, талант и трудолюбие казахстанцев. Лично для меня как педагога наука и образование – это фундамент нации, основа государства. От того, как мы сегодня поддержим науку, на какой уровень выведем образование, зависит будущее страны.

Необходимо концентрировать имеющийся научный потенциал внутри станы, создавать условия для его самореализации, не допустить утечки мозгов. Сделать привлекательной ту прикладную среду, где могут реализоваться таланты. Для этого нужна индустриальная платформа и развитие и фундаментальной, и прикладной науки на базе конкретных производств, причем производств востребованных. А таких отраслей у нас очень много. Возьмем, к примеру, сельское хозяйство. Это поле непаханое в прямом и переносном смыслах.

Проблемы, с которыми столк­нулось казахстанское общество, требуют безотлагательных решений. И все предложенные Президентом меры своевременны. Уверен, что тот пакет нормативно-правовых документов, который будет сформирован к июню текущего года, как раз и покажет, насколько эффективны озвученные предложения.