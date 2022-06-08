Продажу и употребление вейпов хотят запретить в Казахстане

В Казахстане намерены запретить продажу и употребление. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил депутат Мажилиса Аманжан Жамалов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Принято решение в Кодекс о здравоохранении внести поправки, запрещающие в Казахстане продажу и употребление вейпов, так называемых электронных устройств с курительными смесями. Они будут полностью запрещены для реализации и употребления в Казахстане. Поэтому мы вообще из Налогового кодекса эти понятия убрали», - сказал он, комментируя одобренные поправки в Налоговый кодекс.

Также он сообщил о повышении акцизов на табак.

«По акцизам на табак - интересующий многих вопрос. Хочу сказать следующее: основной спор вызывали акцизы на стики (гло, айкос - прим. авт). Вы знаете, до сегодняшнего дня нагреваемый табак в Казахстане не облагался никаким налогом. Хотя, по воздействию на организм, никотиносодержанию и другим параметрам он, по выводам ВОЗ, ничуть не менее вреден, чем обычные сигареты. И сегодня депутаты приняли решение обложить эти стики акцизами в размере 70 процентов от акцизов на обычные сигареты», - отметил Аманжан Жамалов.