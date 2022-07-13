Продлена лицензия "Сбербанка Казахстан". Сколько еще будут доступны клиентам платежи и переводы

Управление по контролю за иностранными активами Office of Foreign Assets Control (OFAC) Министерства финансов США 11 июля 2022 года выпустило лицензию, согласно которой продлевается срок завершения сделок с ДБ АО «Сбербанк» (Сбербанк Казахстан) еще на три месяца – с 12 июля 2022 года до 11 октября 2022 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка.

«Это означает, что в течение указанного периода Сбербанк Казахстан продолжит функционировать в штатном режиме. Клиентам данного банка будут доступны операции с платежами и переводами без каких-либо ограничений», – пояснили в АРРФР.

Напомним, что 6 апреля 2022 года была выпущена лицензия OFAC о введении блокирующих санкций в отношении российского ПАО «Сбербанк России» и его дочерних организаций, предусматривающих их включение в список SDN (Specially Designated Nationals), согласно которой операции с данными организациями должны были быть завершены до 12 июля 2022 года.

«Сбербанк Казахстан исполняет свои обязательства перед клиентами своевременно, включая обслуживание вкладов, кредитов, а также прием и выдачу денежных средств.

Сбербанк Казахстан является участником системы обязательного гарантирования депозитов, что обеспечивает сохранность средств граждан в пределах лимитов, установленных законодательством нашей страны», – подчеркнул финрегулятор.