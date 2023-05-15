Продолжал завышать цену на газ оскандалившийся поставщик в Алматинской области

В Алматинской области начали очередную внеплановую проверку ТОО «Сигма-Газ», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

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В начале года Департамент КРЕМ уже проводил внеплановую проверку ТОО «Сигма-Газ» из-за завышенных цен на газ для жителей Карасайского района Алматинской области.

В результате ведомство приказом от 10 марта снизило цену за 1 м3 газа с учетом НДС с 33,76 до 28,94 тенге.

«Однако Сигма-Газ на сегодняшний день продолжает выставлять цену на газ в квитанции для населения по 33,25 тенге за 1 м3 по не утвержденному уполномоченным органом тарифу.

В связи с этим на основании обращения заместителя акима Карасайского района и жителей района в части повышенных цен на газоснабжение назначена внеплановая проверка в отношении субъекта общественно значимого рынка ТОО «Сигма-Газ», – оповестили в ДКРЕМ.