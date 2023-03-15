Монополиста обязали снизить тариф на газ в Алматинской области

Экономика
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Елисеева Екатерина
корреспондент

После жалоб потребителей антимонопольщики провели проверку в ТОО "Сигма-ГАЗ" в Карасайском районе и оштрафовали компанию на 2 млн тенге.

Фото: Kazpravda.kz

С 1 апреля 2023 года газ станет дешевле для жителей Карасайского района. Тарифы для потребителей ТОО "Сигма-ГАЗ" удалось понизить после жалоб, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК. 

После обращений жителей Карасайского района Алматинской области с жалобами на действия ТОО "Сигма-ГАЗ" в части завышенных цен розничной реализации на товарный газ, региональный департамент КРЕМ провел внеплановую проверку деятельности субъекта за период с 1 сентября 2021 года по 17 января 2023 года.

В ходе проверки, ДКРЕМ проверил обоснованность тарифов по транспортировке товарного газа, а также соблюдение порядка ценообразования розничных цен на реализацию товарного газа для потребителей.

"По результатам выявленных нарушений ДКРЕМ оштрафовал ТОО "Сигма-ГАЗ" на общую сумму более 2 млн. тенге, а также предписал обратиться с заявками в уполномоченный орган на пересмотр тарифов и цен на услуги газоснабжения. Так, в феврале текущего года ТОО "Сигма-ГАЗ" представило в ДКРЕМ заявки на пересмотр тарифа на транспортировку газа и розничной цены товарного газа, по которым в начале марта проведены публичные слушания с участием всех заинтересованных лиц, в том числе потребителей", – говорится в сообщении комитета. 

В результате тщательного анализа статей затрат заявок ТОО "Сигма-ГАЗ", ДКРЕМ по Алматинской области 10 марта 2023 года снизил тариф на транспортировку товарного газа по газораспределительным трубопроводам с 7 300,94 до 3 136,38 тенге/1000м3 (с НДС) или на 57,04 %, то есть на 4 164,56 тенге/1000м3 (с НДС).

Также с 10 марта 2023 года утверждены снабженческая надбавка и обоснованная предельная цена в размере 28 945,22 тенге/1000м3 (с НДС), в том числе по группам потребителей с вводом в действие с 1 апреля 2023 года:

- бытовые потребители (население) – с 34 755,5 до 28 945,22, снижение составило 16,7% или на 5 810,28 тенге;

- прочие юридические лица и бюджетные организации – с 34 755,5 до 32 106,15, снижение составило 7,6 % или на 2 649,35 тенге;

- бытовые потребители (население), получающие государственную адресную социальную помощь и (или) жилищную помощь – с 34 755,5 до 23 156,18, снижение составило 33,37 % или на 11 599,32 тенге.

Антимопопольщики также напомнили, что каждый потребитель вправе обратиться в региональные департаменты КРЕМ для защиты своих прав и интересов.

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