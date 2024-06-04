Продукцию 70 казахстанских компаний представили на «Белагро - 2024» в Минске

Международное сотрудничество, Сельское хозяйство
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Дана Аменова
Корреспондент

Национальная экспозиция Казахстана открылась на 34-й специализированной выставке «Белагро - 2024» в столице Беларуси, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: пресс-служба МСХ РК

По данным ведомства, в международной выставке приняли участие премьер-министр РК Олжас Бектенов, вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков, отечественные сельхозтоваропроизводители.

В течение семи дней более 70 казахстанских компаний будут представлять продукты глубокой переработки АПК, ознакомятся с передовыми направлениями в развитии растениеводства, животноводства и птицеводства, современными технологиями переработки, упаковки и хранения продукции, сельхозтехникой белорусских аграриев.

«Среди участников - производители продуктов переработки и глубокой переработки АПК, молочных и кондитерских изделий, меда, мясных и колбасных изделий, национальных продуктов. Также будут продемонстрированы научные достижения отечественных аграрных научно-исследовательских институтов, в числе которых дрон, применяемый для обработки полей, патенты на селекционные достижения, растения Ин витро в пробирке, яблоки четырех сортов «Куляш», «Апорт», «Рахат», «Алмалык 85», чашки Петри с фитосанитарной экспертизой семян сельхозкультур»,  рассказали в Минсельхозе.  

Кроме того, отечественные производители презентовали сельскохозяйственную технику: комбайны, тракторы, дождевальное оборудование, смешивающий комплекс, прицепную машину для внесения жидких удобрений, самоходный опрыскиватель.

В рамках международной выставки «Белагро - 2024» с участием казахстанской делегации состоялась пленарная сессия «Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза».

В пресс-службе МСХ добавили, что в этом году в агропромышленном форуме «Белагро» принимают участие 490 компаний из Казахстана, Беларуси, России, Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси, Азербайджана, Армении. В их числе свыше 150 переработчиков и производителей пищевой продукции.

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