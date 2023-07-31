Продукты спасают казахстанцев от мошенников – видео

По договоренности полиции Павлодарской области с местными товаропроизводителями на ходовых продуктах появились инструкции на тему, как не стать жертвой мошенников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

«Доводится информация о возможных действиях правонарушителей, так называемых мошенников. Эта работа будет продолжена», – сообщил первый заместитель начальника управления полиции Павлодара Арман Каптаев.

Павлодарцы оценили креатив полицейских, ведь некоторые сами сталкивались с мошенниками или слышали о таких звонках.

«Купила сегодня булочку. И здесь информация о мошенниках. Прочитала. Правильно сделано, что рекламируют такое, чтобы люди были бдительны. Потому что мошенников очень много! Когда покупаете – смотрите на информацию. И когда вам звонят – не отвечайте, потому что мошенник на мошеннике сидит», – сказала одна из них.

«Приятно удивлены вот такой новинкой. На яйцах памятка, чтобы люди не попадались на уловки мошенников. Всё расписано подробно. Молодцы!» – отметила посетительница магазина.

Памятки с предупреждениями также расклеены в магазинах региона в рамках пилотного проекта «Казахстанская сервисная модель полиции».