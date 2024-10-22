Продвижение ценностей патриотизма обсудили участники заседания «Ұлттық мүдде»

Сенат , Парламент
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Венера Баталова
корреспондент

Очередное заседание диалоговой площадки «Ұлттық мүдде» с участием спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось сегодня в Национальном музее РК, передает Kazpravda.kz

Фото: Сенат РК

В ходе встречи представителями интеллигенции и экспертного сообщества обсуждались ключевые аспекты патриотического воспитания молодежи сквозь призму духовно-нравственных ценностей и преемственности традиций.

В условиях современных вызовов и новых тенденций, как подчеркнул спикер Сената, важной задачей является продвижение национальных ценностей и укрепление патриотизма. При этом патриотизм –  это очень емкое понятие, выступающее главным условием сохранения национальной идентичности. Маулен Ашимбаев подчеркнул, что приоритетное внимание идеологической работе в этом направлении уделяет в своих выступлениях глава государства.

«Президент страны Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании Национального курултая в Атырау предложил новую систему ценностей, определяющую новый облик нации. Прежде всего, это независимость и патриотизм. Как отметил глава государства, каждый гражданин должен проявлять любовь к Родине не только словами, но и конкретным делом на благо общества. Это и помощь нуждающимся, и активная гражданская позиция, и стремление к улучшению своего окружения. Еще одно условие – уважение к истории и чувство ответственности перед будущими поколениями. В этой связи важно наполнить это понятие правильным содержанием, патриотизм должен служить гарантом созидания и благополучия», – сказал в своем выступлении Маулен Ашимбаев.

Как отметил спикер Палаты, качественная и комплексная реализация данной задачи во многом зависит от консолидации усилий представителей интеллигенции, специалистов разных отраслей и креативной молодежи. Прямое влияние на формирование патриотизма и закрепление его в сознании влияют образование и просвещение, контент в СМИ. Маулен Ашимбаев отметил и важность поддержки инициатив в этом направлении и на уровне регионов, активно работать с волонтерами, содействовать развитию культуры и искусства.

«Сохранять и преумножать достижения нашей Независимости – это самая важная задача, которую мы сможем выполнить только посредством совместных усилий государства и ответственных, патриотичных граждан. Действительно, в этом направлении предстоит много совместной работы. Все озвученные сегодня предложения будут приняты в работу Палаты и переданы соотвествующим госорганам», – резюмировал Маулен Ашимбаев.

В ходе экспертного обсуждения на диалоговой площадке «Ұлттық мүдде» с докладами наряду с сенаторами также выступили писательница, драматург, сценарист, заслуженный деятель Казахстана и лауреат государственной премии РК Роза Муканова, известный казахстанский ученый, общественный деятель, руководитель Национального музея РК Берик Абдыгалиулы, режиссёр, чей фильм «Бауырына салу» рекомендован представлять Казахстан на «Оскаре» в номинации International Feature Film, Асхат Кучинчереков и другие.

#Парламент #Сенат #СМИ

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