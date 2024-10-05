Проект «Комфортная школа» позволит сократить разрыв между качеством обучения в городских и сельских школах – Президент

По словам Касым-Жомарта Токаева, в стране реализуется проект по отбору настоящих лидеров – лучших специалистов в области образования, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Акмолинской области

134 учителя из числа участников проекта уже назначены директорами школ.

Далее Президент остановился на системных мерах, предпринимаемых государством для повышения качества образования в стране, а также гармоничного и всестороннего развития детей.

«В рамках Национального проекта «Комфортная школа» в следующем году запланировано возведение 217 новых школ, в которых смогут обучаться свыше 460 тысяч детей. Это будут передовые учебные заведения, оснащенные по самым современным требованиям. В них также будет создана безбарьерная среда для детей с особыми потребностями. Данный масштабный проект позволит решить проблему трехсменного обучения, сократить разрыв между качеством обучения в городских и сельских школах», - сказал Глава государства.

Кроме того, напомнил он, в Казахстане ежегодно осуществляется модернизация зданий не менее одной тысячи школ.