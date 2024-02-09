Отзывы путешественников о Казахстане будут изучать в IUTH

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Как уточняется, международный университет туризма и гостеприимства (IUTH) открыл научно-исследовательский центр, который будет заниматься реализацией в первую очередь прикладных научных проектов в сфере туризма, возможных к применению на практике путем коммерциализации данных проектов в реальном секторе экономики. Одним из проектов научно-исследовательского центра является «анализ больших данных (Big Data) и обработка текста на основе отзывов путешественников с целью улучшения туризма Казахстана на мировом уровне».

— Сотрудники центра проводят текстовый анализ с использованием методов сентиментального анализа и статистического моделирования (text analysis) отзывов и обзор туристов, побывавших в Казахстане на платформе Tripadvisor по местам размещения (Hotels and Hostels), продуктам питания и напиткам (Food and Beverage) и достопримечательностям (Attractive places), которые считаются тремя основными составляющими сферы туризма. Также определяется состояние туристской отрасли в Казахстане и вырабатываются рекомендации по повышению уровня развития туризма, — говорится в официальном сообщении.

Кроме того, на основе исследований, отзывов, предложений и потребностей туристов, которые будут выявлены в ходе исследовательской работы, будут разработаны конкретные планы и туристические предложения по внутриказахстанским и международным маршрутам.

В ведомстве напомнили, что международный университет туризма и гостеприимства (International University of tourism and hospitality) – это первый государственный профильный университет в Казахстане, который готовит высококвалифицированных специалистов международного уровня в сферах туризма, гостеприимства и досуга.