Заместитель председателя Конституционного Суда Бакыт Нурмуханов на очередном заседании Конституционной комиссии заявил, что представленный проект новой Конституции отвечает стратегическим задачам развития общества и государства и направлен на укрепление основ казахстанской государственности, сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он отметил, что предлагаемые новшества переутверждают основы сложившейся государственности Казахстана с усилением акцентов, создавая условия для обеспечения верховенства права на основе Конституции.

По его словам, положения проекта полностью соответствуют логике и целям концепции «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство» и формируют прочную институциональную основу для дальнейшего развития страны.

«Заложенные в проекте Конституции положения создают основу для начала качественно нового этапа эволюции государства и общества», – отметил судья Конституционного Суда.

Вместе с тем Бакыт Нурмуханов добавил, что предложения членов Комиссии, неравнодушных граждан и организаций будут ценным источником при дальнейшей работе.

Он также рассказал о ключевых новеллах, затрагивающих систему правосудия, местное управление и порядок внесения поправок в Основной закон. По его словам, в восьмом разделе Конституции «Правосудие. Прокуратура. Правозащитные механизмы» существенно усилены конституционные принципы правосудия. Расширены формы судопроизводства, укреплена независимость судей. Кроме того, на конституционном уровне официально закреплен правовой статус адвокатуры.

«Это важный шаг в развитии судебной системы, направленный на повышение гарантий защиты прав и свобод человека, а также на укрепление доверия общества к институтам правосудия», — отметил Бакыт Нурмуханов.

Он также сообщил, что девятый раздел Конституции, посвященный вопросам местного государственного управления и самоуправления, был пересмотрен с учетом создания Курултая и проводимой административной реформы. Ряд положений был уточнен и адаптирован к новым условиям государственного управления.

«Обновление данного раздела отражает стремление к более эффективной модели взаимодействия государства и общества на местном уровне», — подчеркнул Бакыт Нурмуханов.

Кроме того, он обратил внимание на появление нового, десятого раздела Конституции, который регламентирует порядок внесения изменений и дополнений в Основной закон, а также на содержание одиннадцатого раздела «Заключительные и переходные положения». В частности, изменения в Конституцию теперь могут вноситься по решению Президента и только посредством всенародного референдума, при этом в число субъектов, предлагающих его проведение, включен Халық Кеңесі.