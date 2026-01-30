В проекте нового Основного закона обозначены фундаментальные положения об устройстве Казахстана и укрепляющие его суверенитет и независимость. Об этом заявил заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов на очередном заседании Конституционной комиссии, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Презентуя проект Основного закона страны, он отметил, что данные положения вошли в первый раздел под названием «Основы конституционного строя».

«В соответствии с ними Республика Казахстан является унитарным государством. Формой правления определена президентская республика. Таким образом, реализовано предложение ряда ученых и специалистов о необходимости конкретизации формы правления», – озвучил Бакыт Нурмуханов.

При этом, по его словам, административно-территориальное устройство страны предлагается определять не обычным законом, а конституционным законом.

«Суверенитет и Независимость, унитарность, территориальная целостность и форма правления Республики отнесены к категории неизменных ценностей. Данная норма отражена в первых статьях Конституции», – сказал заместитель председателя Конституционного суда.

Он также напомнил о предложении на прошедшем заседании Комиссии, – закрепить на конституционном уровне, что носителем суверенитета является народ.

«Эта идея нашла отражение в тексте Конституции. В статье 4 четко закреплено, что единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ Казахстана», – подчеркнул Бакыт Нурмуханов.

По его словам, в тексте новой Конституции понятие «республиканский референдум» изменено на «всенародный референдум».

Кроме того, сформулирована норма, согласно которой народ осуществляет власть непосредственно через всенародный референдум и свободные выборы, а также делегирует осуществление своей власти государственным органам.