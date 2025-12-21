Проект обновленного генплана Алматы представили депутатам Мажилиса

Общество
786

Депутаты подчеркнули своевременность его корректировки, учитывая динамичный рост численности населения, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Алматы

Акимат Алматы при участии членов градостроительного совета представили депутатам Мажилиса парламента проект корректировки Генерального плана города до 2040 года.

В обсуждении ключевых направлений обновленного документа приняли участие депутаты Ерлан Стамбеков, Бахытжан Базарбек и Ирина Смирнова.

В ходе встречи заместитель акима Алматы Бейбут Шаханов ответил на вопросы народных избранников и акцентировал на том, что город будет развиваться по полицентричной модели — за счёт формирования новых центров деловой активности, где появятся рабочие места, общественные пространства и современная инфраструктура.

В свою очередь депутаты парламента подчеркнули своевременность корректировки генплана города, учитывая динамичный рост численности населения, интенсивную городскую застройку и возрастающую нагрузку на экологию мегаполиса.

Бакытжан Базарбек отметил, что в документе уделяется особое внимание вопросам сейсмической безопасности и что в проект нового Строительного кодекса РК также внесены принципиально важные поправки, напрямую влияющие на корректировку генерального плана Алматы.

«Мы ввели такие ключевые понятия, как сейсмическая опасность и сейсмический риск, а также предусмотрели обязательную паспортизацию районов. Карты сейсмического микрорайонирования и карты оползнеопасных территорий теперь являются обязательными к учету при корректировке Генерального плана и проектов детальной планировки. Эти требования должны применяться на всех этапах — от выдачи исходных данных и согласования эскизных проектов до рассмотрения проектно-сметной документации. В целом корректировка отвечает на ключевые вопросы развития города, поэтому я поддерживаю вносимые изменения», - отметил Б. Базарбек.

Депутат Ирина Смирнова подчеркнула, что при корректировке генерального плана ключевым приоритетом должна оставаться социальная обеспеченность горожан.

«Развитие города должно идти не точечно, а через комплексную застройку, ориентированную на интересы людей — с доступом к школам, детским садам, медицинским и социальным объектам. В целом мы поддерживаем проект корректировки и уверены, что он обеспечит более сбалансированное развитие города», - добавила И. Смирнова.

Депутат Ерлан Стамбеков акцентировал внимание на вопросах развития общественного транспорта, включая перспективы реализации проектов ЛРТ, БРТ и метро.

По словам депутата Е. Стамбекова, горожан волнуют вопросы снижения экологической нагрузки, а именно улучшения качества воздуха, создания новых зеленых зон и выноса промышленных производств за пределы жилой застройки.

Напомним, что акиматом города проводится работа по внесению корректировок в генеральный план города до 2040 года, которые включают развитие транспортной инфраструктуры, формирование полицентричной структуры города, расширение общественных пространств, сохранение зеленого каркаса и запрета застройки предгорной местности.

Важным направлением корректировки является развитие общественного транспорта: ускоренное строительство линий метро, внедрение ЛРТ и БРТ, а также расширение выделенных полос должно снизить нагрузку на улично-дорожную сеть.

Отдельный приоритет в корректировке отводится зелёным зонам общего пользования: их площадь до 2040 года планируется увеличить более чем втрое — до 3800 гектаров.

#Алматы #строительство #Генплан

Популярное

Все
Научиться управлять теплом
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
Лист ожидания – шанс на спасение
Набрал штрафов почти на миллион!
Еще 12 лицензий
Не по-детски опасны
Покорили интеллектуальный олимп
Завершено строительство объектов дополнительного образования
«Я казах от земли...»
Турнир высокого уровня
Защита бизнеса – в приоритете
Высокая миссия
Два донора помогли двенадцати казахстанцам
Отличный результат
Наука и бизнес: эффективный тандем
Кристально чист для высокого напряжения
На пути к благополучию
Мастер высокого напряжения: 37 лет верности свету
Путевка в жизнь
Воспитать защитников
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Руками к надежде
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Новую электроподстанцию запустили в Астане
В Павлодарской области нотариусы окажут содействие в борьбе с преступностью
Самый большой каток в Казахстане примет туристов
Казахстан в орбите доверия мировых лидеров
Город, который благоухает лавандой
Получи и путешествуй
Преемственность поколений – опора Satbayev University
Сверхвысотная башня Джидды уже достигла отметки в 80 этажей
Переход к однопалатной модели ускорит процесс принятия законов: политолог о парламентской реформе
Формировать гражданскую ответственность
Центр академического превосходства
Мы – вместе!
В Казахстан впервые поставлено авиатопливо мирового стандарта
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Началось строительство сталелитейного завода
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Новый центр мировой металлургии

Читайте также

Позитивные итоги – результаты масштабных реформ
От оценки текущих реалий – к системным решениям
Не по-детски опасны
Житель Астаны награждён за спасение провалившегося под лёд …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]