Депутаты подчеркнули своевременность его корректировки, учитывая динамичный рост численности населения, передает Kazpravda.kz
Акимат Алматы при участии членов градостроительного совета представили депутатам Мажилиса парламента проект корректировки Генерального плана города до 2040 года.
В обсуждении ключевых направлений обновленного документа приняли участие депутаты Ерлан Стамбеков, Бахытжан Базарбек и Ирина Смирнова.
В ходе встречи заместитель акима Алматы Бейбут Шаханов ответил на вопросы народных избранников и акцентировал на том, что город будет развиваться по полицентричной модели — за счёт формирования новых центров деловой активности, где появятся рабочие места, общественные пространства и современная инфраструктура.
В свою очередь депутаты парламента подчеркнули своевременность корректировки генплана города, учитывая динамичный рост численности населения, интенсивную городскую застройку и возрастающую нагрузку на экологию мегаполиса.
Бакытжан Базарбек отметил, что в документе уделяется особое внимание вопросам сейсмической безопасности и что в проект нового Строительного кодекса РК также внесены принципиально важные поправки, напрямую влияющие на корректировку генерального плана Алматы.
«Мы ввели такие ключевые понятия, как сейсмическая опасность и сейсмический риск, а также предусмотрели обязательную паспортизацию районов. Карты сейсмического микрорайонирования и карты оползнеопасных территорий теперь являются обязательными к учету при корректировке Генерального плана и проектов детальной планировки. Эти требования должны применяться на всех этапах — от выдачи исходных данных и согласования эскизных проектов до рассмотрения проектно-сметной документации. В целом корректировка отвечает на ключевые вопросы развития города, поэтому я поддерживаю вносимые изменения», - отметил Б. Базарбек.
Депутат Ирина Смирнова подчеркнула, что при корректировке генерального плана ключевым приоритетом должна оставаться социальная обеспеченность горожан.
«Развитие города должно идти не точечно, а через комплексную застройку, ориентированную на интересы людей — с доступом к школам, детским садам, медицинским и социальным объектам. В целом мы поддерживаем проект корректировки и уверены, что он обеспечит более сбалансированное развитие города», - добавила И. Смирнова.
Депутат Ерлан Стамбеков акцентировал внимание на вопросах развития общественного транспорта, включая перспективы реализации проектов ЛРТ, БРТ и метро.
По словам депутата Е. Стамбекова, горожан волнуют вопросы снижения экологической нагрузки, а именно улучшения качества воздуха, создания новых зеленых зон и выноса промышленных производств за пределы жилой застройки.
Напомним, что акиматом города проводится работа по внесению корректировок в генеральный план города до 2040 года, которые включают развитие транспортной инфраструктуры, формирование полицентричной структуры города, расширение общественных пространств, сохранение зеленого каркаса и запрета застройки предгорной местности.
Важным направлением корректировки является развитие общественного транспорта: ускоренное строительство линий метро, внедрение ЛРТ и БРТ, а также расширение выделенных полос должно снизить нагрузку на улично-дорожную сеть.
Отдельный приоритет в корректировке отводится зелёным зонам общего пользования: их площадь до 2040 года планируется увеличить более чем втрое — до 3800 гектаров.