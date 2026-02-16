Проект по обеспечению сёл высокоскоростным интернетом запустили в Казахстане

Цифровизация
76
Дана Аменова
специальный корреспондент

Операторам связи предоставляются безвозмездные долевые гранты в размере до 50%

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В МИИЦР проинформировали о старте проекта «Ускоренная цифровизация для инклюзивной экономики Казахстана» и начале Открытого конкурса на получение долевых грантов для операторов связи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство

Конкурс проводится в рамках реализации проекта и направлен на развитие телекоммуникационной инфраструктуры в сельской местности, а также на обеспечение жителей сёл доступом к сети Интернет со скоростью не менее 100 Мбит/с.

Проект предусматривает строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в 1 123 сельских населённых пунктах, где отсутствует локальная сеть доступа к Интернету.

Ожидается, что реализация проекта позволит подключить более 445 тысяч домохозяйств и обеспечить доступом к высокоскоростному Интернету порядка 2,3 миллиона человек.

В рамках проекта операторам связи предоставляются безвозмездные долевые гранты в размере до 50% подтверждённых капитальных затрат на строительство телекоммуникационных сетей в сельской местности. Строительство осуществляется за счёт собственных средств операторов связи, при этом построенная инфраструктура остаётся на их балансе.

Отбор участников будет осуществляться на основе открытого конкурса с соблюдением принципов равного доступа, прозрачности и подотчётности, добавили в министерстве.

#село #проект #интернет #запуск

