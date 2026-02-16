Операторам связи предоставляются безвозмездные долевые гранты в размере до 50%
В МИИЦР проинформировали о старте проекта «Ускоренная цифровизация для инклюзивной экономики Казахстана» и начале Открытого конкурса на получение долевых грантов для операторов связи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство
Конкурс проводится в рамках реализации проекта и направлен на развитие телекоммуникационной инфраструктуры в сельской местности, а также на обеспечение жителей сёл доступом к сети Интернет со скоростью не менее 100 Мбит/с.
Проект предусматривает строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в 1 123 сельских населённых пунктах, где отсутствует локальная сеть доступа к Интернету.
Ожидается, что реализация проекта позволит подключить более 445 тысяч домохозяйств и обеспечить доступом к высокоскоростному Интернету порядка 2,3 миллиона человек.
В рамках проекта операторам связи предоставляются безвозмездные долевые гранты в размере до 50% подтверждённых капитальных затрат на строительство телекоммуникационных сетей в сельской местности. Строительство осуществляется за счёт собственных средств операторов связи, при этом построенная инфраструктура остаётся на их балансе.
Отбор участников будет осуществляться на основе открытого конкурса с соблюдением принципов равного доступа, прозрачности и подотчётности, добавили в министерстве.