Кодекс охватывает базовые права человека в цифровой среде – право на забвение, на доступ к информации, на защиту цифровой идентичности и конфиденциальность

На пленарном заседании в Мажилисе одобрили проект Цифрового кодекса в первом чтении, передает корреспондент Kazpravda.kz

По словам депутата Мажилиса Екатерины Смышляевой, усиливается правовой режим аутентификации и идентификации, включая многофакторную и биометрическую; сохраняется электронная цифровая подпись как единственная квалифицированная форма подписи; вводится категория цифрового подтверждения – облегченной формы выражения воли, применимой для действий, не имеющих высокой юридической значимости.

Также закреплен правовой режим смарт-контрактов – самоисполняющихся цифровых договоров, которые могут быть инструментом исполнения, но не заменяют традиционные формы договора.

Раздел о безопасности вводит единую терминологию и подходы в сфере кибербезопасности. Закон "Об информатизации" трансформируется в закон "О кибербезопасности", что позволит эффективнее бороться с киберпреступлениями. Впервые закрепляется понятие национальных цифровых объектов, которые не подлежат отчуждению и составляют основу цифрового суверенитета страны, отметила депутат.

Кроме того, вводится трехуровневая система аудита цифровых систем: функциональный аудит – проверяет соответствие целей и реальных функций систем, особенно ИИ; аудит кибербезопасности – оценивает устойчивость к угрозам, защиту данных и архитектурную надежность; регуляторный аудит – проверяет соответствие внутренних политик требованиям Кодекса и согласованность законодательства.

Кодекс унифицирует порядок введения, мониторинга и завершения экспериментальных правовых режимов (ЭПР), что создает предсказуемые условия для внедрения инноваций, пояснила Смышляева.

Вместе с тем Кодексом обозначаются базовые подходы по регулированию цифровых посредников – к ним относятся платформы труда, маркетплейсы, агрегаторы услуг и административные цифровые сервисы. Впервые вводится понятие цифровых доказательств, что открывает возможность их использования в гражданских правоотношениях и судебных процессах. Это важный шаг к признанию цифровых записей, логов и транзакций как юридически значимых источников. Отдельные нормы посвящены интернету вещей, цифровым двойникам и платформам по обмену данными – направлениям, которые формируют основу будущей экономики данных, добавила депутат.