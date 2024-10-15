Проектное финансирование планируется привлечь на строительство АЭС в Казахстане

По словам вице-премьера-министра МНЭ, ни один финансовый институт в мире такую сумму в одиночку не даст

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Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на брифинге в правительстве объявил, что государство не будет выделять средства на строительство АЭС, передает коррепондент Kazpravda.kz

«Строительство АЭС будет крупнейшим инвестиционным проектом нашей страны. Мы сейчас только приступаем к этой работе. Рассматриваем приоритетно схему проектного финансирования, когда участие государства будет только через предоставление определенных экономических условий для успешной окупаемости проекта», – заявил Байбазаров.

Проектное финансирование предполагает, что заем на реализацию проекта будет выплачиваться за счет будущих доходов, полученных от АЭС. Это означает, что кредиторы предоставят средства, а возврат кредита не ляжет на государственный бюджет, а будет обеспечен поступлениями от работы станции.

Глава МНЭ отметил, что правительство рассчитывает на привлечение консорциума международных финансовых институтов для финансирования проекта. Он также подчеркнул, что атомные станции пользуются высокой инвестиционной привлекательностью на мировом рынке, и многие инвесторы заинтересованы в подобных проектах.

«Ни один институт в мире такую сумму в одиночку не даст. Все будут совместно финансировать проект. Наша же задача – обеспечить экономику проекта через соответствующие тарифы и гарантии потребления электроэнергии», — добавил министр.

На вопрос о возможном увеличении стоимости строительства министр пояснил, что договор с подрядчиками будет включать условия, касающиеся удорожания проекта.