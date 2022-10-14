Проекты будущего

Первый региональный фестиваль робототехники RoboFest порадовал большим числом учащихся, увлекающихся новым направлением в дополнительном образовании.

Около 150 школьников не только представили свои готовые проекты для решения той или иной задачи, но и продемонстрировали недюжинные знания целого ряда научных дисциплин. Ведь для разработки из специального конструктора самодвижущейся модели требуется освоить законы динамики, изучить электрические цепи, научиться писать мини-программы, сделать необходимые математические расчеты, придумать и начертить эскиз и многое другое. Отрадно было видеть, как блестели глаза у ребят, действительно увлеченных своим любимым делом.

Ученик второго класса гимназии № 40 Амир Газиз представил проект Smart city, который включает в себя «умные» дороги и «умное» освещение. Трое учащихся школы A-status Баласагын Алмазов, Мирзафар Муралимов и Алинур Акпанбет презентовали робопса, теле­управляемую гоночную автомашину, летающий дрон, гусеничную модель и даже робота из популярного мультфильма «ВАЛЛ-И». В своей работе дети используют 3D-принтер, который помогает воплотить самые смелые идеи.

– Сегодня наша команда представила проект, преду­сматривающий внедрение роботизированных устройств в структуры МЧС, – сказала учащаяся гимназии № 24 Руслана Басиева. – На разработку потребовалось больше года. Наш робот-манипулятор сможет совершать, к примеру, механические действия на труднодоступных участках, в местах завалов и разрушений при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Пока одни ребята презентовали выставочные проекты, другие приняли участие в сос­тязаниях, в которых все внимание зрителей было приковано к двигающимся моделям.

Соревнования традиционно проходили по нескольким нап­равлениям. В кегельринге роботы должны были вытолкнуть кегли за линию круга как можно быстрее. Некоторые справились со своей задачей просто великолепно, но были случаи, когда модель выполняла неточные команды или не желала двигаться вовсе – такие сразу же попадали в аутсайдеры.

На соседней площадке механические модели проходили испытание по «робокроссу». Они должны были проехать по заданной траектории, что тоже получалось далеко не у всех.

Для самых юных конструкторов организаторы предусмотрели соревнования в категории «WeDo-роботы». За короткое время им необходимо было сконструировать модель грузовика.

Между тем робосумо выявило сильнейших автономных «атлетов». Как и в японском виде спорта, два робота должны были в борьбе вытолкнуть противника из круга. Надо сказать, зрелище необычное и занимательное. В памяти сразу же всплывают кад­ры из фильма «Живая сталь». Правда, там бои проходили на более высоком уровне. Что ж, детям есть к чему стремиться.

– В ряде городских школ и центре технического творчества работают кружки робототехники, – рассказывает методист таразского городского отдела образования Элизат Галымкызы. – Учащиеся с удовольствием посещают их, получая новые знания по физике, математике и информатике. В настоящее время отмечается высокий интерес к роботам и технике, что не может не радовать. Мы надеемся, что подобные мероприятия привлекут еще большее число детей в технические кружки.

С этой целью организаторы устроили выставку воспитанников из других кружков, в частности, фотографии, архитектуры, судо-, ракето- и авиамоделирования, и даже произвели запуск одного из самолетов, сделанных руками школьников.