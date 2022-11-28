Проекты на перспективу

Взять хотя бы турецкую компанию Göknur Gida, специализирующуюся на производстве натуральных соков, пюре и концентрата, с представителями которой руководство областного акимата встретилось в начале текущего месяца. Инвесторов заинтересовали широкие аграрные возможности региона, и они взялись за осуществление масштабного проекта по закладке интенсивных садов и переработке овощей и фруктов.

Как отметил руководитель Göknur Gida Осман Асланали, компания входит в число 500 крупнейших производителей Турции и успешно развивает агробизнес в США, странах Европы и Азии. Стоимость реализации проекта в нашей республике, который обеспечит новыми рабочими местами десятки тысяч жителей, составляет свыше 90 млн долларов. Производственная мощность на первом этапе должна достичь более 90 тыс. тонн продукции.

– Чтобы оказать поддержку инвестору, СПК «Тараз» был организован выезд в районы облас­ти. Мы обследовали несколько свободных земельных участков, – сообщил генеральный директор ТОО «Самрук-Казына Инвест» Сакен Абильмажинов. – Предварительные результаты оказались положительными, в том числе по наличию воды и качеству земли. В дальнейшем будем заниматься вопросами, касающимися успешного осуществления данного проекта. С нашей стороны приняты все корпоративные решения для участия в нем. Произведенную продукцию зарубежные предприниматели намерены продавать как на казахстанском рынке, так и за рубежом.

Жамбылская область обладает высоким аграрным потенциалом. К примеру, регион является лидером в республике по выращиванию репчатого лука. В этом сезоне местные аграрии собрали его более миллиона тонн.

– Есть все возможности для осуществления крупных инвес­тиционных проектов, в том чис­ле и в сфере перерабатываю­щей промышленности, – отметил и. о. главы региона Нуржан Нуржигитов.

Недавно местным властям презентовали и другие проекты. Они касались внедрения областной информационной системы учета, планирования и анализа в учреждениях образования, реконструкции коммунального рынка в Таразе. До этого были также обсуждены вопросы строительства в регионе еще одного цементного завода.

Несмотря на то что областной акимат старается создавать максимально благоприятные условия для инвесторов, нерешенные вопросы все же остаются. Как выяснилось, при проектировании иногда возникают проблемы с подведением инженерных коммуникаций. Их оперативным решением занимается инвестиционный штаб, заседания которого проходят еженедельно под председательством руководителя области, а также фронт-офис «Правительство для бизнеса» СПК «Тараз», работающий сегодня по принципу «одного окна» и в первую очередь ориентированный на привлечение капиталов в несырьевые экспортоориентированные и высокотехнологичные секторы региональной экономики.

– В настоящее время для удобства предпринимателей здесь представлены абсолютно все гос­органы и институты развития. Субъектам бизнеса и инвесторам не нужно ходить по различным инстанциям и коммунальным службам. Все услуги можно получить на месте, – рассказал председатель правления АО «СПК «Тараз» Даулет Абилкаиров. – У нас работают хорошие специалисты, которые всегда при необходимости помогут.

Главный специалист сектора продвижения пилотного проекта и развития госпрограмм фронт-офиса «Правительство для бизнеса» Акмарал Отебай сообщила, что сегодня в их учреждении предприниматель и инвестор могут получить не только широкий спектр услуг, но и консультации по вопросам развития бизнеса, повышения компетенций и финансирования.

Важным моментом является то, что субъект бизнеса точно знает, куда ему обращаться, вне зависимости от сложности возникающих вопросов. Сотрудники СПК «Тараз» помогают предпринимателям в сопровождении проектов от поступления заявки до получения конечного результата.

– Сегодня во фронт-офисе можно получить как консультации по только что открывающемуся или уже действующему бизнесу, так и субсидии, готовый бизнес-план, а также необходимое финансирование, – проинформировала Акмарал Отебай. – Мы также оказываем бухгалтерские услуги (открытие и закрытие патента индивидуального предпринимателя, сдача декларации, получение электронной цифровой подписи), разрабатываем в течение 15 рабочих дней бизнес-план, собираем документы для кредитных организаций, консультируем по госпрограммам. Кроме того, осуществляем разъяснительную работу по кредитованию сельского хозяйства в рамках областного пилотного проекта, выдаче займа и лизинга на растениеводство, животноводство и прочие виды бизнеса.

Назира Кадырова является главой крестьянского хозяйства, специализирующегося на выращивании пшеницы, сахарной свеклы и люцерны. АО «КазАгроФинанс» одобрило ей финансирование техники в лизинг на сумму 21,5 млн тенге. Женщина обратилась во фронт-офис за содействием в получении субсидирования, где ей помогли в сборе документов и подаче заявки на сайт Qoldau.kz. Конечным результатом стало получение предпринимательницей субсидии на сумму 3 млн 975 тыс. тенге.

В другом случае была оказана помощь в подготовке бизнес-плана. Сотрудник офиса получил заявку от руководителя компании Балжан Досумбековой с необходимыми данными и по истечении 15 календарных дней закончил проект.

В настоящее время ТОО получило финансирование на сумму 35 млн тенге. Проект по выращиванию малины осуществляется в Жуалынском районе.

Во фронт-офисе предпринимателям оказывается около 60 услуг по поддержке бизнеса со стороны специалистов СПК «Тараз», местных исполнительных органов, а также субъектов естественных монополий и финансовых институтов, в том числе ТОО «МФО «Атамекен-Тараз» и «МФО «Тараз».