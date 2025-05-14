Торжественное мероприятие к 80-летию члена Совета сенаторов, заслуженного государственного и общественного деятеля Куа­ныша Султанова состоялось в Сенате Парламента. Поздравительное письмо от имени Президента страны Касым-Жомарта Токаева зачитал спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев. В поздравительном адресе Главы государства подчеркнуто, что казахстанцы высоко ценят и уважают Куаныша Султанова как видного государственного и общественного деятеля, дипломата, который стоял у истоков обретения независимости, сообщила пресс-служба Сената.

«За многие годы работы на высоких политико-административных должностях Вы внесли значительный вклад в укрепление государственности Казахстана и повышение авторитета нашей страны на международной арене. Будучи депутатом Парламента, Вы всю свою энергию направляли на совершенствование отечественного законодательства. Для молодого поколения Вы являе­тесь примером безуп­речного служения интересам страны и общества. Ваши самоотдача, преданность делу и активная гражданская позиция неизменно вызывают уважение и признание широкой общественности», – отмечается в поздравлении Касым-Жомарта Токаева.

Спикер Сената в своем выступлении также отметил значимость подписанного Главой государства Указа о награждении Куа­ныша Султанова орденом «Отан» за особые заслуги перед государством и обществом. Как отметил Маулен Ашимбаев, трудовой путь Куаныша Султановича неразрывно связан с историей становления суверенного Казахстана. Каждое решение, принятое в первые годы независимости, оказало важное влияние на развитие страны, в том числе на становление одного из важнейших институтов – парламентаризма.

– За 20 лет, наряду с дея­тельностью на международном уровне, Вы проделали значительную работу по становлению и развитию парламентаризма в Казахстане и совершенствованию законодательной деятельности страны. Вместе с коллегами, также присутствующими сегодня в этом зале, Вы заложили правовую основу для дальнейшего развития Независимого Казахстана. Вас уважают как профессионала, всегда щедро делившегося своими знаниями и опытом с коллегами. Я тоже считаю Куаныша Султановича своим наставником, у которого многому научился, – сказал Маулен Ашимбаев, обращаясь к юбиляру, и пожелал ему крепкого здоровья и благополучия.

Поздравили в этот день Куаныша Султанова и его коллеги – члены Совета сенаторов, заслуженные деятели Республики Казахстан, представители интеллигенции.