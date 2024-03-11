Профессиональные вершины юриста

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Индира Аубакирова, директор Института конституционных и политических исследований Maqsut Narikbayev University, доктор юридических наук

12 марта исполняется 80 лет видному казахстанскому юристу, экс-заместителю генерального прокурора РК, кандидату юридических наук, профессору Болату Ажакаевичу Сембину. Он широко известен юридической общественности страны как крупный специалист в сфере уголовно-процессуального права, внесший существенный вклад в становление и развитие правовой системы независимого Казахстана. Его жизненные этапы можно рассматривать сквозь призму тех исторических этапов, через которые проходил Казахстан за прошедшие восемь десятков лет. 

Болат Ажакаевич появился на свет в суровое военное время в семье сельского учителя из Жамбылской области. Как и многим представителям молодого поколения той эпохи, ему пришлось рано повзрослеть и начать свою трудовую стезю. Еще будучи 16-летним подростком, он начал работать механизатором в совхозе. Особой страницей в биографии Сембина явилась служба в армии, прохождение которой еще более закалило его характер и силу воли. Упорство, трудолюбие и жажда знаний помогли ему в 1965 году поступить и стать успешным выпускником 1969 года юридического факультета КазГУ имени С. Кирова, что, заметим, было бы большим достижением для любого представителя послевоенного поколения страны.

Путь к профессиональным вершинам юридического мастерства будущий профессор начал с работы помощника прокурора. Практическая деятельность в системе прокуратуры во многом предопределила дальнейший жизненный путь Болата Ажакаевича. При этом он всегда проявлял себя как активный общественный деятель, например, в качестве депутата Советов народных депутатов на разных уровнях.

Приобретенные знания и опыт помогли ему в достижении профессиональных вершин на поприще деятеля государственного масштаба. В судьбоносные для укрепления суверенной казахстанской государственности 1990-1996 годы, Сембин выполнял на должности заместителя генерального прокурора сложнейшие функциональные задачи по утверждению законности и правопорядка в стране, сполна проявив свой организаторский талант.

Особо стоит отметить, что в условиях поиска оптимальной для Казахстана модели прокуратуры и судебной системы им был внесен весомый вклад в разработку законов «О прокуратуре РК», «О судах и статусе судей». При этом особое внимание он всегда уделял профессиональному развитию кадров. Подобное внимание к повышению подготовленности сотрудников характеризовала его трудовую деятельность в системе органов юстиции, в которой в конце 1990-х годов он стал одним из руководителей.

Переломным моментом в достижении вершин в новой для него сфере – научно-образовательной, стал 2000 год. Заметим, что на самом деле педагогическая профессия никогда не была чуждой для Болата Ажакаевича, потому что он вырос в семье педагога. Являясь высокообразованным юристом, он решил посвятить себя тому, о чем говорил еще Цицерон: «Обязанность юриста – просвещать собственный народ».

Глубокие практические знания работы юриста и обширные знания в этой области позволили ему реализовать свой потенциал на должности заместителя директора Института ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, в стенах которого ему было присвоено академическое звание профессора (2001 г.). В июне 2001 года в КазНУ имени аль-Фараби он успешно получил степень кандидата юридических наук. Также Болат Ажакаевич стал автором множества актуальных в плане затронутой проблематики научных работ.Иными словами, в продвижении к научно-педагогическим вершинам, его богатый практический опыт получил прочный сплав с теоретическими разработками. 

В декабре 2000 года Болат Ажакаевич назначается на должность проректора КазГЮА, и с этого времени его жизненные вехи тесно сопряжены с этапами развития данного вуза. В этом ракурсе следует отметить символичность того факта, что нынешний год является юбилейным и для этой казахстанского источника кадров - КАЗГЮУ (ныне – Maqsut Narikbayev University), 30-летие которого будет отмечаться 14 марта.

Сембин внес и продолжает вносить существенный вклад в развитие и утверждение нашего вуза в качестве признанного в стране и за рубежом современного передового образовательного учреждения. Занимая с июня 2008 года должность председателя Совета директоров акционерного общества MNU, он вместе с коллегами сосредоточил свои усилия на создание соответствующей инфраструктуры для воспитания достойного поколения специалистов, вносящих весомую лепту в торжество законности и правопорядка в стране.

Сембин – яркий представитель группы казахстанских деятелей, на долю которых выпала сложная миссия формирования и укрепления политико-правового фундамента независимого государства. Одно это обстоятельство может служить весомым аргументом того, чтобы имя Болата Ажакаевича Сембина было в историю нашей страны.

Своеобразие личности Болата Ажакаевича проявляется в том, что он сумел гармонично совместить в себе качества как высокопрофессионального юриста-практика,так и вдумчивого исследователя, обнаруживая при этом себя как личность с высокими человеческими качествами, одинаково уважительно относящейся ко всем без исключения. Следует подчеркнуть, что он всегда с особым трепетом относился к семье и сегодня по праву гордится своими детьми, являющимися достойными гражданами нашей страны.

За существенный вклад в развитие казахстанского общества и государства Болат Ажакаевич заслуженно удостаивался множества званий и наград. Гордость и честь работать с такой незаурядной личностью в одном трудовом пространстве, иметь возможность учиться у него достижению профессиональных вершин, отношению к людям.

Поздравляю Болат Ажакаевича Сембина с 80-летием, желаю ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, творческого долголетия и множества новых единомышленников в постановке и реализации профессиональных целей!

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