Прогноз погоды на 21–23 февраля

Казахстанские синоптики рассказали о погоде в ближайшие три дня, передает Kazpravda.kz.
"Атмосферные фронты, вызывающие снегопады и метели, покидают территорию Казахстана. На смену им приходит антициклон, который и будет определять погоду в большинстве областей республики 22 и 23 февраля", – сообщили в пресс-службе РГП "Казгидромет".
На большей территории Казахстана ожидается малооблачная погода без осадков, температура воздуха на 3–6 ºС выше климатических значений.
Напомним, сегодня в восьми областях страны из-за метели и плохой видимости закрыты участки дорог областного и республиканского значения.