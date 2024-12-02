«Программа действительно эффективная» – выпускник «Серпін»

Образование, Общество
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Руководитель республиканского проектного офиса «Серпін» Мурат Абенов отметил, что программа получает новый импульс и поддержал инициативу по созданию Ассоциации «Выпускники Серпін», которая будет оказывать поддержку абитуриентам и студентам

Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область вице-премьер Тамара Дуйсенова посетила Университет им. М. Козыбаева, где провела совещание с участием акима региона, депутата Мажилиса Мурата Абенова, студентов, выпускников и работодателей, участвующих в программе «Серпін», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

В северном регионе в рамках программы обучились и продолжают учебу 1 350 человек. Многие выпускники решают остаться работать в этом регионе, создавая семьи и внося вклад в развитие области. Один из таких выпускников – Нурсеит Абдиразаков. Он приехал из Казыгуртского района Туркестанской области в 2016 году, поступил в университет, а после его окончания остался работать в этом же регионе преподавателем школы.

«Программа действительно эффективная. Свое будущее я связываю с этим регионом», — поделился своими планами Нурсеит Абдиразаков.

Заместитель премьер-министра подчеркнула важность укрепления сотрудничества вузов и колледжей с предприятиями. Она отметила, что подготовка специалистов, соответствующих потребностям работодателей, является залогом успешной реализации программы.

В регионе подписано более 300 меморандумов с работодателями. Для 68 выпускников, которые завершат обучение в этом году, была организована индивидуальная работа по дальнейшему трудоустройству. Представители крупных компаний региона подчеркнули высокий спрос на молодых специалистов и выразили готовность активно участвовать в программе «Серпін».

На данный момент определены 8 регионов, испытывающих нехватку кадров. Рассматривается возможность трудоустройства выпускников «Серпін» в эти регионы.

«Программа имеет важное социальное значение, обеспечивает стабильной работой будущих выпускников и подготовку кадров под запросы конкретных предприятий. В следующем году планируется участие колледжей в программе. Для эффективной реализации все заинтересованные министерства, областные акиматы и работодатели будут работать в тесном взаимодействии. В этом процессе ключевая роль закреплена за региональными проектными офисами», — отметила Тамара Дуйсенова.

Вице-премьер ознакомилась с лабораториями Северо-Казахстанского государственного университета им. М. Козыбаева и поинтересовалась научными исследованиями студентов, среди которых есть участники программы «Серпін». Возможности таких современных лабораторий действительно позволяют совместно работать с привлечением международных экспертов.

Например, ученые из Северо-западного сельскохозяйственного университета Китая в сотрудничестве со студентами Козыбаев Университета работают над проектами в области сельского хозяйства и водных ресурсов.

Отметим, что Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева является партнером Аризонского университета США. Программа сотрудничества включает получение двойного диплома, научный обмен между учеными, совместные стажировки для преподавателей, а также рекомендации по улучшению академической стратегии и корпоративного управления.

 

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